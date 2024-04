A ten se po vzájemném utkání nezměnil. „Upřímně, jeli jsme do Telče neprohrát,“ netajil kouč lídra Dušan Chalupa. „To se nám podařilo. V průběhu zápasu jsme ale měli tři gólovky, které jsme nedali. Telč má výborné standardky a z ní jsme dostali vyrovnávací gól,“ okomentoval zápas.

Nový Rychnov zvládl vstupy do obou poločasů. V tom prvním skóroval ve čtvrté minutě, po pauze dokonce už ve druhé. V obou případech dokázali domácí manko smazat. Podobně jako na podzim.

Zde si můžete připomenout i podzimní duel v Novém Rychnově:

Nový Rychnov tehdy vedl ještě pět minut před koncem 2:0, body se však nakonec také dělily. „Kdybychom tentokráte v prvním poločase využili, že jsme šli dvakrát sami na gólmana, bylo by to asi jiné. Jenže jsme to nedali,“ vzdychá Chalupa. „Na šance jsme asi byli lepší, ale celkově to bylo vyrovnané. Nebyl to vůbec špatný zápas, měli jsme ale více šancí ho vyhrát.“

Čtyřbodový náskok na Telč však dává fotbalistům Rychnova všechny trumfy k dispozici. „Ještě je hodně kol do konce,“ varuje Chalupa. „Teď k nám přijede Antonínův Důl, ten bude urputně bránit. Jako posledně Batelov. Ten to zavřel, odkopával míče a my jsme se tam nemohli dostat. I proto jsme rádi, že jsme v Telči neprohráli a máme to stále ve svých rukách.“