Pelhřimov v jarní části soutěže stále drží stoprocentní bilanci. A to i díky perfektně zvládnutému šlágru v Polné. „My jsme věděli, že na nás nastoupí a budou chtít zápas rychle rozhodnout,“ komentuje duel Daniel Poul. „Začali jsme proto trochu odzadu, počkali si na ně a přineslo nám to své ovoce. Dali jsme gól z jasné penalty, potom trochu šťastný druhý.“

Daniel Poul na snímku z utkání proti Sapeli v bílém uprostřed.Zdroj: Deník/Karel LíbalPoločasové vedení 2:0 bylo sice nadějné, ale vždy bývá nevyzpytatelné. „Definitivně nás uklidnil třetí gól po přestávce. I když domácí snížili, dohráli jsme zápas docela v klidu,“ těšilo Poula.

Přestože o víkendu nepanovalo ideální fotbalové počasí, duel v Polné nijak neovlivnilo. „Hřiště bylo připravené dobře. Kvůli dešti bylo trochu měkčí, ale dalo se na něm hrát v pohodě,“ potvrdil pelhřimovský útočník.

Však také šlágr přilákal podle zápisu o utkání na dvě stě diváků. „Podél hřiště na obou tribunkách bylo plno. Sám jsem se ptal, kolik bylo lidí a přiznám se, že mi přišlo, že jich tam bylo víc. Lidí bylo opravdu hodně. Sice se vyloženě nefandilo, ale občas bylo něco slyšet,“ směje se Poul.

ANKETA: Fanoušci fotbalu, pozor! Hlasujte o nejlepší adresu na Vysočině

Po utkání tak má současný lídr už dvanáctibodový náskok a může být v postupovém souboji opět o něco klidnější. „Dá se říci, že to tak je. Důležité bylo, že jsme chytili začátek jara. Máme za sebou sérii výher, ale teď nás čekají další dva těžké zápasy s Kamenicí a v Nové Vsi,“ odmítá předčasné oslavy Poul. „Nechceme nic podcenit, ani v zápasech například se zvedajícími se Rapoticemi či Dukovany. Víme, že je to jenom o nás. Když budeme vyhrávat, do žádného stresu se nedostaneme.“

Na konci sezony by se tak mohl slavit v Pelhřimově vytoužený postup do divize. Pro Daniela Poula by ale nastalo rozhodovací dilema.

Anglické počasí mám rád, netajil Tureček po Líšni. Nyní čeká ho anglický týden

Kromě svého herního vytížení v FK působí právě v divizi jako vedoucí týmu FC Vysočina Jihlava B. Už začíná přemýšlet o své budoucnosti? „Je pravda, že trenéři i hodně lidí okolo se mě už ptalo, jak bych to od nové sezony vyřešil,“ připouští Poul. „Odpovídám stále stejně. Řešit to budu, až to opravdu nastane. Snažím se tím i trochu krotit pelhřimovskou euforii. Opravdu ještě není nic hotovo. Záležet také bude i na tom, jaká bude situace v Jihlavě. Jestli třeba tam nedojde ke změnám. Uvidíme, jak se to všechno vyvrbí.“