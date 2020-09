Takřka polovinu z nich nastřílel v sobotu. Do sítě Mírovky se trefil pětkrát a přispěl k vysokému vítězství svého týmu v poměru 9:0. „Tomáš je takový hráč, že když má den, tak je neskutečně gólový. Když se mu nevede, tak místo hraní diskutuje. Dneska to byl první případ, hrál skvěle,“ chválil kouč Josef Hadrava střelce bezprostředně po zápase.

Pro Tomáše Filípka byla sobota každopádně výjimečným dnem. Pětigólový střelecký zápis nepamatuje. „Takový zápas si nevybavuji. Pokud se mi to někdy povedlo, tak v žácích nebo v dorostu. V prvním týmu rozhodně ne,“ svěřil se.

Zelenobílí potřebovali tři body doslova jako sůl. Tři kola nevyhráli, takže ani náznakem neplnili roli spolufavorita soutěže. „Nedařilo se nám. Tohle byl ale úplně jiný zápas. Napadalo nám to tam. Povedlo se nám to, co se v těch předešlých utkáních nedařilo,“ glosoval důležitou výhru.

Tomáš Filípek jednu ze svých pěti tref zaznamenal z penalty. Není to překvapení, je pravidelným exekutorem. „Kopu už je asi pět let. Měl jsem taky období, kdy jsem tři po sobě nedal. Tehdy to na mě leželo jako deka. To už je pryč. Teď penalty dávám. Věřím si na ně,“ prohlásil sebevědomě a dodal. „Pokud bude v dalším zápase možnost, rád si ji půjdu zase kopnout.“