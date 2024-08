První poločas za nitky tahal domácí Maraton, který otevřel skóre zásluhou Poula. Stará Říše do poločasu srovnala díky trefě Tupika a začal tuhý vyčkávací boj až do závěru zápasu.

Utkání už spělo do remízového konce, z posledního rohového kopu se však prosadil Fialka, který domácím vystřelil tři body. „Zápas se nám výsledkově podařil, bereme tři body a to je pro nás hlavní. Začátek utkání byl z naší strany dobrý, chtěli jsme na soupeře vletět prvních dvacet minut a vstřelit rychlý gól. Hodně jsme presovali, soupeře jsme rychlým dostupováním nejspíše zaskočili a povedlo se nám otevřít skóre. Následně jsme hodně polevili, vedoucí gól nás jako kdyby uspal a soupeř se dostával více a více na koně. Hodně jsme zalezli, byli jsme u všeho najednou pozdě, špatně jsme dostupovali hráče a z toho plynul vyrovnávací gól ještě před koncem půle,” rekapituloval pelhřimovský krajní hráč David Viktora.

Ačkoliv Viktora v utkání gól nevstřelil, úvodní branková situace začala právě u něj. „Dostal jsem zezadu dobrý míč, vyvezl jsem ho po pravé čáře, nasadil jsem soupeři jesle a zkusil jsem nacentrovat do vápna. Po menším zmatku ve vápně se k balonu dostal Daniel Poul a vyřešil to střelou na zadní tyč,” okomentoval úvodní branku.

Hosté však dokázali vyrovnat a Pelhřimov musel zvládnout náročnou zkoušku. „Druhý poločas byl už spíše o vyčkávání, oba celky čekaly na chybu toho druhého a z diváckého pohledu to asi nebylo moc atraktivních 45 minut. Měli jsme problém se vůbec dostat do vápna, takže jsme se začali více soustředit na brejkové situace. Druhý gól nám seslalo samo nebe, když jsme už možná ani nevěřili a spíše se smířili s tím, že se rozejdeme smírně. Nakonec dobře zahraný rohový kop v posledních vteřinách zápasu a bereme opět tři body,” shrnul druhou půli mladý Viktora.

Červená karta útočníka Staré Říše ke konci utkání | Video: Milan Horák

Pelhřimov vstoupil do sezony bez ztráty bodů i přes nepříliš vhodný los úvodních tří kol. „Do páté ligy jsme i přes nepříznivý los chtěli vstoupit vítězně, což se nám povedlo. Tři zápasy, tři výhry a jsme na čele, takže zatím převládá spokojenost. Dobře jsme chytli začátek, vyhráli jsme obě derby i zápas se Starou Říší, která v loňském ročníku byla s námi ve čtvrté lize. Takový začátek se nám nepodařil ani v sezoně, kdy jsme nakonec postupovali. Měli jsme ze čtyř nebo pěti zápasů pouhé čtyři body, takže toto byl určitě cíl do začátku sezony,” pozitivně ohodnotil vstup Maratonu do sezony Viktora.

Ten potvrzuje, že Maraton má v novém ročníku postupové ambice. „Můj osobní cíl je udržet se v základní sestavě, podávat stabilní výkony a být přínosem pro tým. Týmový cíl do sezony je, asi jako u všech v klubu, postoupit po roce zpět do čtvrté ligy, kam si myslím, že právem patříme. Ukazujeme to zatím v každém zápase. Máme na to, věříme si a zatím to máme skvěle rozjeté,” dodal ambiciózní Viktora.

V příštím kole Maraton v neděli vycestuje do Pohledu, který okupuje sedmé místo. Ze tří zápasů se Pohledu podařilo vyhrát s Pacovem 3:1, remizovat 1:1 s Novou Vsí a prohrát v Chotěboři 2:3.