Favorit vládne. Velké Meziříčí se vrátilo z Kroměříže bez bodu

Potom se připomněli také hosté. Jenže na přelomu první a druhé půle žirovničtí střelci selhali. Ve druhém případě se vyznamenal gólman Holický, který zlikvidoval pokutový kop. „Jsme momentálně v pasáži, kterou lze označit jako: ‚Když se daří, tak se daří.‘ Skóre průběhu zápasu určitě neodpovídá,“ uvedl trenér vítězů Richard Zeman.

Krátce po neproměněné penaltě totiž Žirovnici definitivně srazil do kolen třetí gól Maratonu. V 58. minutě se podruhé v zápase a znovu po rohu trefil Mazač. „Mimořádně se nám dařily standardky. Včetně šťastného přímého kopu jsme po nich skórovali čtyřikrát. My jsme měli slabší pasáž na konci první půle a na začátku druhé. Žirovnice hrála sympaticky a klidně se mohla vrátit do zápasu. Třetím gólem jsme ji ale dorazili a pak už to byla jasná záležitost,“ dodává Zeman.

Žirovnice tak nenavázala na dvě výhry v řadě, přičemž zejména vítězství nad Sapeli Polná bylo hodně cenné. Pelhřimov naopak už vyhrál pětkrát za sebou a potřetí vstřelil čtyři a více branek.

Roli favorita také potvrdil polenský Slavoj, ale v Chotěboři se hodně nadřel. Rozhodl až gól na 2:1 Voráče v poslední minutě. To Okříšky s přehledem porazily juniorku Velkého Meziříčí 4:0.

Tatran sesadil z čela Tatran. Bod zvenku má pro Ždírec cenu

Bitvu dvou posledních týmů pak rozhodl v nastavení Radek Bednář. Náměšť sice v Dukovanech dlouho prohrávala, ale pak právě Bednář dvěma góly v posledních deseti minutách zápas otočil. V tabulce tak už není žádný tým bez výhry.