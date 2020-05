Jaká je úroveň soutěže, v níž nyní působíte? Dá se to přirovnat k nějaké v Čechách?

Na to se mě ptá hodně lidí, ale bohužel neumím moc dobře odpovědět. Struktura rakouských soutěží je rozdílná a pak se tam hraje hodně odlišný fotbal. Odcházel jsem z divize, kde jsem platil za jednoho z nejrychlejších hráčů. Soutěž v Rakousku měla být po fotbalové stránce trochu níže, možná na úrovni přeboru, přesto jsem v ní z hlediska rychlosti zapadl do průměru. Po fyzické stránce jsou tam hráči na výborné úrovni. Musím ale říci, že v Čechách se hraje techničtější fotbal.

V klubu nejste jediný Čech. Je výhodou mít na hřišti krajana?

Bezpochyby. Už jen kvůli tomu, co jsem řekl o odlišnosti stylu fotbalu. Pomáhá to hlavně v začátcích. S Čechem si člověk na hřišti začne dřív rozumět, což mu usnadní adaptaci v celém týmu. Jsme tam spolu Michalem Niederlem, který se mnou hrál už v Pelhřimově, což je ještě výhodnější. Na druhou stranu zase není moc dobře, když je v mužstvu hodně cizinců. To se pak v kabině tvoří skupinky a na hřišti to moc neklape.

Kolik může být cizinců v týmu?

Dva, jen musím říci ale. Ne každý z nás už je tam brán jako cizinec. Pokud v klubu hrajete dva roky, už jím nejste. Stejně tak když máte odehráno pět let v rakouských soutěžích, do počtu cizinců se nepočítáte.

Jaká je úroveň Čechů ve srovnání s domácími? Kvalitativně je převyšují?

Jsou tam dvě skupiny. Ta výrazně větší je v týmech vyloženě kvůli výkonnosti. To jsou tahouni. Hráči, na nichž to stojí. Kvůli tomu se tam ostatně fotbalisté z Čech přivádí. Na druhé straně v Rakousku najdete i hráče, kteří jsou tam tak trochu za zásluhy. Výkonnostně už ty domácí nepřevyšují, ale v klubu jsou dlouho a váží si jich tam. Takže spíš dohrávají.

Když se bavíme o cizincích, Češi asi nejsou jediní. Kdo ještě jezdí za fotbalem do Rakouska?

Čechů je tam opravdu hodně. Narazíte i na kluky, kteří v minulosti hráli ligu. V týmech, které to mají blíže Znojmu či Břeclavi, se hodně objevují Slováci. Jižněji je zase dost Srbů. Ti to ale mají většinou jinak řešené. Nejezdí jen za fotbalem, v Rakousku často i pracují.

Tou méně příjemnou stránkou hraní v zahraničí je cestování. Kolik toho najezdíte měsíčně?

Z Pelhřimova to mám rovných sto kilometrů. Není to tedy blízko ani daleko. Dá se to. Měsíčně to dá kolem šestnácti set kilometrů. Cestování je příjemnější, když člověk nejezdí sám. Půl roku jsem to tak měl a bylo to na hlavu. Není s kým popovídat, při řízení se vystřídat. Po cestách ze zápasů si ani trochu neodpočinete.

Jezdíte jen na zápasy? Nebo klub od vás chce i účast na trénincích?

Jezdím na zápas a jeden trénink. Podmínkou klubu je, že trénuji zároveň někde v Čechách. Bez toho to nejde, tak je to obvyklé. Mně to problém nedělá, bez tréninku být nemohu. Jinak jdu s výkonností hodně rychle dolů.

Pojďme porovnat zázemí. Jaká jsou tam hřiště, stadiony? Chodí hodně lidí na fotbal?

Lidí chodí tak nějak podobně jako u nás. Rozdíl je v tom, že nikde není takový stadion jako v Pelhřimově, kde se návštěva tří set lidí ztratí. Tady jsou při podobném počtu hlediště plná. Kluby jsou takové víc rodinné. Stroje na úpravu trávníku mají perfektní, na to si potrpí. Stejně tak na umělé osvětlení. Přitom hraji v městečku, které má dva tisíce obyvatel. Na druhou stranu není tam taková hustota hřišť s umělou trávou. Jezdí se i padesát kilometrů. Nevadí jim to, vejdou se na ně. V tomhle směru jsou Rakušané zase trochu šetřílci.

Máte v klubu zázemí pro rehabilitaci? Je tam posilovna, sauna nebo kola na vyjetí zápasové zátěže?

Ne, takové zázemí nemáme. Pokud trenér uzná, že je třeba v přípravě něco takového potřeba, zařizuje se to externě. Například ve Waidhofenu.

Pojďme k letošnímu pro fotbal atypickému jaru. Také jste nestihli ani rozehrát začátek odvetné části?

Absolvovali jsme celou zimní přípravu, pak jsme byli na soustředění. Čekala nás generálka, a tu už jsme nestihli.

Jednu dobu šly z Rakouska i zprávy, že se rozehraná soutěž bude dohrávat až na jaře následujícího roku. Je to pravda?

V Rakousku je spousta variant. Některé jsou oficiální, o jiných se mluví. Tohle byla jedna z nich a já nevím, do jaké míry ji svaz zvažoval. Spíš je teď ve hře to, že by soutěže na podzim začaly bez cizinců nebo se počítá s odložením začátku.

To by mohla být nepříjemná varianta pro vás. Přicházel by v úvahu návrat na rok do Čech, nebo případně nebudete hrát nikde?

Moc tímto směrem neuvažuji. Ale faktem je, že by to pro mě bylo nepříjemné. Je mi dvaatřicet a vůbec rok nehrát by se mi nechtělo. Vadilo mi to víc než někomu, komu je dvacet. Zatím ale čekám, jak to vše dopadne.

Oklikou jsem se dostal otázce, kolik let ještě chcete v Rakousku působit?

To je dobrá otázka, ale hodně špatně se mi na ní odpovídá. V první řadě záleží na zdraví. Není to fráze. V minulosti jsem se už přesvědčil, co dokáže udělat jedno špatné došlápnutí nebo souboj s protihráčem. V Rakousku bych ale s fotbalem končil nerad. Měl jsem takovou vizi, že se vrátím a pomůžu Pelhřimovu zpátky do divize. To asi neklapne, protože kluci to zvládnou ještě beze mne. Mají silný tým. Jsem přesvědčený, že postoupí už za rok. Na druhou stranu do divize bych už šel nerad. V ní je hodně cestování a já mám rodinu.