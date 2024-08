Rozhodčí kartami v utkání nešetřil, „Ano, karet padlo hodně, ale napjaté to v mých očích nebylo. S hráči Kamenice se známe a máme povětšinou přátelský vztah. Jako každý zápas, tak i tento provázely emoce, které k tomu samozřejmě pokaždé patří. Každý chce pro svůj tým udělat maximum,“ komentoval dění na hřišti zdatný obránce.

Pelhřimov po minulé sezoně spadl o ligu níž, o fanoušky se ale bát nemusí, „Fanoušci byli skvělí jako obvykle a jsme rádi, že nás i po sestupu nadále enormně podporují. Přiznám se, že v zápase je moc nevnímám, protože jsem plně soustředěný na hru, ale při gólech jsme je všichni na hřišti slyšeli a velice si jich vážíme,“ dal podporovatelům Maratonu kredit střelec první branky zápasu.

Ten se postaral o vítěznou trefu. „Byla to nacvičená standardní situace, ve které byl každý na svém místě. Míč letěl trochu za mě, ale hlavou se mi ho podařilo najít a trefit se přesně do sítě,“ popsal svoji rozdílovou trefu mladý obránce.

S Pelhřimovem hodlá slavit návrat zpátky do čtvrté ligy. „Všechno jde zatím podle plánu a v týmu panuje skvělá nálada. Náš cíl je jasný, vrátit Pelhřimov zpět do čtvrté ligy, do které právem patří,“ má jasno Šimon, který prošel také mládežnickými kategoriemi Jihlavy, kde strávil šest let.

Také rozkryl své plány do sezony i budoucnosti, „Mé ambice do sezony jsou velice jednoduché. Být u co nejméně obdržených branek a občas nějakou také dát, což se dnes povedlo. Co se týče ambicí do kariéry, tak vrátit se s Pelhřimovem zpět o ligu výš a pokračovat zde, co nejdéle to půjde. Dokázal bych si sám sebe představit také v roli trenéra, jelikož jsem v Pelhřimově opravdu šťastný,“ zavázal se slovně perspektivní obránce, kterému je stále pouze dvaadvacet let.

Pelhřimov si doma zahraje také nadcházející čtvrté kolo, ve kterém bude hostit Starou Říši. Právě Stará Říše v loňské sezoně doplnila ve dvojici sestupujících právě Maraton a oba celky se musely se čtvrtou nejvyšší soutěží rozloučit. Soupeř z Jihlavska se po posledním remizovaném zápase s Pacovem nachází s jedním bodem a negativním skóre 2:3 na jedenáctém místě tabulky.