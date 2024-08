V ní by ale chtěli setrvat pouze do června příštího roku. „Určitě se nezříkáme role favorita. V předchozí sezoně jsme nezvládli působení ve vyšší soutěži a hned po roce sestoupili zpět. V kabině jsme si dali za úkol se okamžitě do čtvrté ligy vrátit a to ještě silnější než před rokem,“ sdělil trenér Pelhřimova Richard Zeman.

Z loňského kádru odešla dvě jména. „Stoper Rajtmajer se vrátil zpět do Českých Budějovic. Ten by u nás ale nezůstal ani v případě, pokud bychom se zachránili, protože v mateřském klubu bude hrát za juniorku třetí ligu. Do Rakouska pak zamířil zkušený Michal Niederle, o tom jsme věděli už od zimy,“ popisoval.

V kolonce příchodů uvízlo jedno jméno. „Ze Staré Říše jsme získali stopera Davida Čížka, což je velká zkušenost do obrany. Do přípravy se zapojilo hned sedm dorostenců, takže do pole máme přes dvacet hráčů. V přípravě jsme trénovali čtyřikrát týdně, fungujeme výborně,“ pochvaloval si lodivod FK Maraton.

Ten současně prozradil, koho považuje za největší konkurenty jeho mančaftu. „Rozhodně Chotěboř, která byla dvakrát druhá, navíc tam dlouhodobě dělají fotbal dobře už od mládeže. Určitě také Stará Říše, u ní ale záleží na tom, jak po sestupu udrží kádr. Ambicemi se netají v Kamenici, dlouhodobě dobře dělají fotbal také v Okříškách,“ vyjmenoval.

V předminulé sezoně vyhrál Pelhřimov 5. ligu s obrovským náskokem. Může se podobná dominance opakovat? „Těžko předjímat. Když jsme předminule postoupili, neměli jsme dobrý úvod, protože jsme se tehdy v létě vyrovnávali s odchodem řady zkušených hráčů a chvíli trvalo, než jsme obehráli ty mladé,“ připomněl.

Tentokrát je ovšem situace přece jen odlišná. „Nyní je mužstvo zkonsolidované a zformované, už nějakou dobu pohromadě. Proto věřím, že hned od začátku budeme plnit roli favorita,“ vyslovil Zeman své přání.