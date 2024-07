V následující sezoně tak bude Žirovnice působit v západní skupině I. A třídy. Bude následovat snaha o okamžitý návrat do nejvyššího patra krajského fotbalu na Vysočině, nebo spíše stabilizace v I. A třídě?

Zkušený kormidelník má jasno. „U nás bude platit spíše ta druhá varianta. V kádru je hodně mladých hráčů, které chceme pořádně zapracovat. Oslovili jsme i nějaké hráče z jiných klubů, ale dnes se moc nikomu hrát vyšší soutěž nechce,“ připomněl Kubík.

A na toto konto ještě dodal: „Musíme proto pracovat s těmi, co máme v kádru, jiná cesta není. To ale bude vyžadovat nějaký čas, proto to příliš nevidím na okamžitý návrat Žirovnice do krajského přeboru.“

Vzhledem k početné marodce prošla většina mladíků ostrým startem v průběhu jarní záchranářské práce mezi krajskou smetánkou. „Tihle kluci nejsou špatní, ale musíme s nimi dál pracovat. Na jaře to pro ně bylo náročné hlavně po psychické stránce, to ti mladí ještě příliš nezvládají,“ komentoval kouč Slavoje.

Ten vidí na sestupu i možné pozitivum. „Někdy bývá skoro lepší, když se spadne, aby se celý klub konsolidoval, a v celkovém součtu se posunul dopředu. V opačném případě se totiž často zachrání, ale ty samé problémy v něm zůstanou dál,“ konstatoval Kubík.

A uvedl také konkrétní příklad. „Ono to platí na všech úrovních. Podívejte se třeba na Zlín v první lize. Loni se jen tak tak zachránil, ale v tom klubu se vůbec nic nezměnilo. Letos pak už spadl a příliš nadějně to tam nevypadá. V Žirovnici se uvidí, zda budeme hrát o špičku v I. A třídě, případně v jakém horizontu se bude třeba bojovat o postup do přeboru,“ sdělil.

Úplně jasno také ještě není ani to, zda bude devětapadesátiletý trenér s bohatými zkušenostmi na lavičce Slavoje pokračovat. „V klubu už se mě ptali, slíbil jsem, že budu pokračovat. Ale definitivně jsme si ještě neplácli,“ říkal pár dnů po konci uplynulého ročníku.

S mladým kádrem by však chtěl dál pracovat. „Úkol, s nímž jsem do Žirovnice v zimě přišel, jsem nesplnil. Všichni ale viděli, s jakým kádrem jsme hráli. S těmi kluky bych chtěl pracovat dál, určitě mají potenciál, což se ukázalo třeba i na tom, že se podařilo zachránit alespoň béčko v okresním přeboru. Bojovali jsme na jaře na dvou frontách,“ připomněl Kubík.