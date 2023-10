Martin Dvořák patří dlouhodobě k elitním střelcům soutěží. Závěr loňské sezóny ani vstup do letošní však nepatřil z jeho pohledu k nejvyvedenějším. „Po letech se to asi nějak nastřádalo a zvlhnul mi střelecký prach,“ směje se Dvořák. „Už na jaře to nebylo takové, co se ode mě čekalo. Teď na podzim to mělo více příčin. Nový trenér, systém hry, jiné návyky, takže tým se hledal celý, ne jenom já. Nyní například hraji na pravá záloze, nejsem v útoku. Takže to je všechno jedno s druhým. Přesto jsem měl stále šancí spoustu, ale nedával jsem je,“ přiznává sebekriticky.

Čich na branky ale neztratil. Prokázal to v sobotu, kdy se na výhře Slovanu nad béčkem Velkého Meziříčí (8:2) podílel šesti brankami, za což byl po právu redakcí vyhlášen Osobností Deníku. „Jsem rád, že jsem to konečně odšpuntoval. Potřeboval to hlavně tým, kterému moje góly chyběly. Těší mě, že to pomohlo a konečně byla na hřišti ta stará Kamenice, která dává hodně gólů a její fotbal se líbí,“ pochvaloval si dvaatřicetiletý snajpr.

Do utkání přitom nešel se spoluhráči v dobrém rozpoložení. „Zápas to pro nás nebyl úplně lehký. Minulý týden v Chotěboři jsme podali hodně špatný výkon, takže jsme to chtěli odčinit,“ vysvětlil Dvořák.

Ačkoliv se Kamenice pohybuje v nejvyšších patrech tabulky, několik kol byla i na samém čele, vyznívají předchozí slova jako kritika hry. „Nejde o to, že bychom hráli špatně,“ odmítá takovýto výklad Dvořák. „Ale nevyhrávali jsme, jak jsme byli zvyklí. Tedy o tři čtyři góly. Vyhrávali jsme o gól, některé zápasy museli otáčet či jsme je ztratili. Občas chybělo i to pověstné štěstíčko. Postavení v tabulce je pro nás samozřejmě dobré, ale mohlo být i lepší,“ znovu se usmívá Dvořák.

Kameničtí fotbalisté jsou aktuálně v tabulce třetí s tříbodovou ztrátou na vedoucí duo. „Třebíč je jeden z nejlepších týmů krajského přeboru. Když jsme tam hráli (2:2), předváděli jejich kluci na to, kolik jim je let, nadstandardní fotbal,“ chválí rivaly kamenický ostrostřelec. „Okříšky měly i vloni dobrý start, ale pak přišel ústup. Teď tam jedeme, tak uvidíme, jak na tom jsou.“

Sobotní duel v Okříškách může situace na čele ještě více vyrovnat. „To bude samozřejmě zápas o šest bodů, s tím tam i jedeme,“ potvrzuje Dvořák. „Určitě nejsou nahoře náhodou a zápas nepodceníme. Mají střelce Benceho, který bude hodně nebezpečný. Nečeká nás tam nic jednoduchého.“

Zmíněný střelec Okříšek skóroval v sezóně zatím třináctkrát. Sníží Martin Dvořák ve vzájemném duelu jeho gólový náskok? „Doufám, že teď už mi to vydrží. Všechno je ale o týmu. Naše hra se zlepšuje, a jak jsem říkal: Věřím, že už jsme opět Kamenice, která to směrem dopředu umí,“ uzavírá povídání.