Za suverénním vedoucím duem krajského přeboru Vysočiny jsou fotbalisté Okříšek třetím nejlepším celkem jarní části letošního ročníku krajského přeboru. Co stojí za vzestupem celku, který byl po podzimu blízko sestupových vod? „Přes zimu jsme zapracovali především na tom, abychom nedostávali góly,“ naznačil kouč Okříšek Vladimír Hekerle.

První Speřice a druhý Pelhřimov jsou s jedinou prohrou nejlepšími celky dosavadního průběhu jara. U nich se ovšem podobná dominance očekávala. Hned za nimi jsou však ve druhé polovině sezony nejlepší fotbalisté Okříšek.

Z osmi odehraných kol vytěžili šestnáct bodů. „Zlomový byl určitě zápas s Pelhřimovem ve druhém kole. Kluci si výhrou 3:2 vyzkoušeli, že mohou hrát i proti týmům z vršku tabulky vyrovnané partie,“ prozradil Hekerle.

Nečitelné postupové příčky. Nad osudem vítěze 1. B třídy dál zůstávají otazníky

Jediné dvě prohry, ovšem těsné, zaznamenal celek z Třebíčska na půdě Žirovnice a Sapeli Polná. Zde navíc smolně, když rozhodující branku inkasoval až v nastaveném čase.

Zlepšila se především defenzivní hra mladého celku. „Přes zimu jsme výrazně zapracovali hlavně na tom, abychom nedostávali góly. Navíc jsme i dopředu více nebezpeční. Jak ale máme mladý tým, někdy řešíme situace až příliš zbrkle. Ale jinak můžeme být spokojení,“ usmíval se.

Navíc se Okříškám daří proti nejlepším celkům elitní krajské soutěže. O smolné prohře v Polné už byla řeč. Pelhřimov a juniorku Vrchoviny dokázali svěřenci Vladimíra Hekerleho zdolat, Nové Vsi sebrali dva body za remízu 1:1:

Čemu přičíst tak pozitivní bilanci? „Sedí nám , když můžeme chodit do brejků ze zajištěné obrany. Pokud máme něco vymýšlet, je to už horší. Jsem ale rád, že kluci pochopili, co po nich chceme a zjistili, že to opravdu jde ,“ lebedil si.

Obrat jako z říše snů! Ten se o víkendu povedl divizním fotbalistům Bystřice

Na podzim uhráli fotbalisté SK Huhtamaki patnáct bodů. Za osm jarních kol už jich nasbírali ještě o bod více. „Ze spodku tabulky jsme se rychle dostali. Teď ještě musíme zapracovat na tom, abychom dokázali více kombinovat. Pokud na sobě budou hráči dál pracovat, nemuselo by to být do budoucna špatné,“ komentoval.

V předposledním kole dorazí do Okříšek suverénně vedoucí Speřice, v té době možná už jistý vítěz soutěže. Vytáhnou se jejich hráči také proti velkému favoritovi? „To bude zápas, na který se musí každý těšit. O zvýšenou motivaci budeme mít rozhodně postaráno. My chceme bodovat v každém utkání, stejné to bude i proti Speřicím. Proto věřím, že opět podáme výkon na hranici našich současných možností,“ zdůraznil kouč SK Huhtmaki.

Čtyři kola před koncem jsou jeho ovečky v tabulce už sedmé. Kromě Speřic navíc narazí na celky z jejího úplného spodku… „Každý stupínek směrem nahoru je pro nás motivací. Žádný konkrétní cíl, co se umístění týká, ovšem nemáme. Budeme dál hrát na maximum a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal Hekerle.

SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY - JARO 2022

Žirovnice ⋌0:1

Pelhřimov ⋌3:2

Bedřichov ⋌3:0

Náměšť-Vícenice ⋌4:0

Přibyslav ⋌2:1

Sapeli Polná ⋌1:2

Nová Ves ⋌1:1

Nové Město B ⋌1:0



Tučně vytištěná utkání sehráli fotbalisté Okříšek na domácím hřišti.