Jeho svěřencům vstup do nové sezony příliš nevyšel. Z úvodních tří kol totiž získalo pouze jediný bod. Před zápasem si tak dobře uvědomovali, že výhra by se jim moc a moc hodila. „Prakticky celý týden jsme se o tom s hráči bavili. Zvlášť po posledním zápase," sdělil Hekerle.

Oproti remízovému zápasu proti Bedřichovu z minulého kola podali jeho svěřenci mnohem lepší výkon. „Před týdnem jsem u nás postrádal potřebnou agresivitu. V sobotu to bylo úplně o něčem jiném,“ těšilo jej.

Současně věří, že se podobným způsobem budou jeho hráči prezentovat také v dalších kolech. „Máme mladý tým, který se pořád učí. Jen tak nebudeme nikoho přehrávat. Na souboj s Náměští chceme navázat,“ zdůraznil.

Přesto si kormidelník SK Huhtamaki uvědomoval, že sobotní výkon nebyl bez chyb. „V průběhu zápasu byly fáze, kdy jsme vypadli z role. To se ale stane i mnohem kvalitnějším mančaftům. Jinak kluci hráli velice dobře," ještě jednou svému celku vysekl Hekerle poklonu.

Fotbalisté Náměště selhali především v nástupu do obou poločasů. „Hned z prvního rohu zápasu jsme inkasovali první gól. To ovlivnilo další průběh zápasu. Druhý přišel z brejku a v nástupu do druhé půle třetí. Zápas nám vůbec nevyšel,“ mračil se lodivod Náměště Petr Kylíšek mladší.

Jeho ovečky zaostávali hlavně v nasazení. „Nám soupeři jako Okříšky prostě nesedí. Jakmile někdo začne s důrazem, nasazením a jezdí po zadku, máme problém. Soupeři jsem mohl po utkání ke třem bodům jen a jen pogratulovat, vyhrál zaslouženě,“ uznal Kylíšek.