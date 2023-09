První zářijové úterý patřilo fotbalovým osobnostem napříč Českou republikou. V Praze totiž proběhlo slavnostní vyhlášení Cen Dr. Václava Jíry. Ty jsou udělovány za celoživotní přínos rozvoji fotbalu. Mezi dvaačtyřiceti oceněnými si ceny převzali také František Hovorka, Václav Masopust a Vratislav Kejda z Vysočiny.

Zástupci Vysočiny při vyhlašování Cen Dr. Václava Jíry. Zleva předseda KFS Vysočina Radek Zima, Vratislav Kejda, František Hovorka, Václav Masopust a předseda FAČR Petr Fousek. | Foto: Deník

Pan František Hovorka byl přes čtyřicet let předsedou fotbalového klubu v Obratani. Václav Masopust je bývalým hráčem a stále aktivním rozhodčím OFS Pelhřimov.

Bývalým hráčem je také Vratislav Kejda, člen STK OFS Žďár nad Sázavou.

Zdroj: se svolením Jaroslava Beneše

Profily oceněných

František Hovorka (nominoval OFS Pelhřimov)

Ve čtyřiadvaceti letech, v roce 1970, se spolu se dvěma kolegy zasloužil o obrodu fotbalu v Obratani. Od roku 1975 byl po čtyřicet let předsedou obrataňského fotbalového klubu. Je velkým místním fotbalovým patriotem, fotbal zde hrál, trénoval a zažil i velkou slávu, když v roce 1995 klub postoupil z okresu do krajské 1. B třídy. Od roku 2015 se stará o ekonomiku klubu a je také správcem místního hřiště.



Václav Masopust (nominoval OFS Pelhřimov)

Zasvětil velkou část svého života fotbalu jako hráč, funkcionář a fotbalový rozhodčí. Ze žáků v Horní Cerekvi se přesunul do dorostu Spartaku Pelhřimov a v mužské kategorii si v Pelhřimově zahrál i II. NFL. Později hrál za rezervu Spartaku, s hraním končil v Horní Vsi v okresním přeboru. Zde začal s trénováním, získal i trenérskou UEFA B licenci. V roce 1999 nadobro propadl rozhodování zápasů a s píšťalkou či praporkem je aktivní dosud. Na svém kontě má na 1 500 fotbalových zápasů. V roce 2002 byl zvolen předsedou OFS Pelhřimov. Tuto pozici zastával bez přestávky bezmála dvacet let.



Vratislav Kejda (nominoval OFS Žďár nad Sázavou)

Vratislav Kejda se v rámci města a okresu Žďár nad Sázavou pohyboval na nejrůznějších pozicích. Fotbal aktivně hrál, ale už v osmnácti si udělal trenérský kurz. Trénoval žáky ve Žďáru nad Sázavou a dospělé v Radostíně. Ve Slovanu Žďár nad Sázavou hrál a zároveň trénoval tým v okresním přeboru. Posledních třicet let působil ve Žďáru, v Radostíně i v Pohledci jako trenér mládeže nebo mužů. Od roku 2007 je členem STK OFS Žďár nad Sázavou.