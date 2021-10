Přitom druhý celek tabulky byl v domácím prostředí favoritem zápasu. „Derby rozhodla efektivita v koncovce. Dát ze čtyř střel na branku tři góly, to je sen každého trenéra,“ ocenil schopnost zakončení soupeře trenér Nové Vsi Václav Pohanka.

V herně vyrovnané podívané, které byla soubojem doslova o každý metr hřiště, inkasovali jeho svěřenci v první půli dvě branky po zaváháních v defenzivě. „Bylo cítit, že žádné z mužstev nechce udělat zbytečnou chybu. Nám se to v první půli bohužel nepodařilo,“ postýskl si.

Za nepříznivého stavu 0:2 neměli hráči Nové Vsi nač vyčkávat. V úvodních dvaceti minutách druhého dějství tak svého soupeře přitlačili do jeho šestnáctky.

Jenže co je to platné, když žádná z několika tutovek za zády gólmana Vrchoviny neskončila. „Dojeli jsme na to, co nás trápilo poslední tři zápasy. Napočítal jsem pět stoprocentních příležitostí, které jsme nedokázali využít,“ mračil se Pohanka.

V táboře vítězů panovaly po závěrečném hvizdu rozhodčího naprosto odlišné pocity. Kormidelník Nového Města před utkáním tvrdil, že ví, jak na Novou Ves hrát.

Průběh devadesáti minut to bezezbytku potvrdil. „Popravdě musím přiznat, že jsem podobný průběh zápasu očekával. Derby bylo důrazné, k vidění byla spousta soubojů. My jsme ale nepodlehli atmosféře. Chtěli jsme domácí hodně dorážet, hrát aktivně, s balonem rychle nahoru. A pak také nenechat domácí rozehrávat, aby byli neustále pod tlakem a museli balony jen nakopávat,“ prozradil recept na druhý celek tabulky kouč Petr Follprecht.

Jeho ovečkám navíc pomohl první gól, který pěknou přízemní střelou zařídil Sytař. „Určitě se nám poté hrálo lépe. Navíc mi přišlo, že se kluci Nové Vsi jakoby bojí, větší sebevědomí bylo na naší straně. Možná to bylo dané také tím začátkem zápasu, který nám vyšel,“ pozoroval.

Zkraje druhé půle se ovšem hosté dostali pod silný tlak. „Chtěli jsme hrát dál aktivně, ale domácí nás zatlačili. Důležité bylo, že jsme tyto chvíle i s trochou štěstí přečkali a pak třetím gólem rozhodli,“ komentoval.

Po dlouhé době tak rezerva Vrchoviny svého rivala zdolala. „Klukům jsem před zápasem připomínal, že se na tento zápas dva roky těšíme, na hřišti to proto musí být vidět,“ zdůraznil.

A co říkal parádní atmosféře čtyř stovek diváků? „Tolik lidí nechodí ani na třetí ligu, takže jsme si to samozřejmě užili. Za mě to bylo ideální, krásný zápas,“ pochvaloval si Follprecht.