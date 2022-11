V sobotu v Pacově rozhodl nástup do zápasu, který se nadmíru povedl domácím. Hned v první minutě je poslal do vedení Jaroslav Pražák. „Vstup do utkání se nám povedl, měli jsme i štěstí. Navíc jsme gól z první minuty brzy pojistili druhou brankou,“ vracel se k utkání trenér Pacova Luděk Šlechta. V sedmnácté minutě přidával druhou gólovou trefu Vladislav Štefl.

Teprve pak se začali dostávat do hry hosté. „Nechytli jsme začátek, Pacov nás v úvodu přejel. Hrát jsme začali až po druhém inkasovaném gólu,“ připomínal funkcionář Pohledu Jan Růžička.

Herní zlepšení hostů korunoval ve 40. minutě kontaktním gólem Petr Slanař. Stejný hráč měl ještě do přestávky na noze vyrovnání, jinak kvalitní zakončení jen těsně minulo domácí branku. „To, že jsme do přestávky udrželi vedení, bylo pro konečný výsledek hodně důležité,“ poukázal na klíčovou okolnost Luděk Šlechta.

Jeho mužstvo se po přestávce věnovalo více obraně, ale zakončovatelům Pohledu chyběl v sobotu větší klid. Ještě jednou mohl vyrovnat Petr Slanař, jeho střelu hlavou domácí brankář Martin Nowák se štěstím zlikvidoval. Z protiútoku v 72. minutě přidal třetí gól Pacova Vladislav Štefl a hosté už nedokázali odpovědět, přestože jeden ze střeleckých pokusů skončil na tyči. „Bylo to kvalitní utkání, obě mužstva chtěla hrát fotbal. Pacov dal góly, byl o kousek lepší,“ uznal Jan Růžička.

Podobně se ohlížel za utkáním i trenér domácích. „Bylo vidět, že hrají nejlepší týmy v soutěži, podle mě to bylo nejfotbalovější utkání sezony. Soupeř sice po celé utkání zlobil, ale my jsme zodpovědně bránili, a proto máme tři body,“ dodával Luděk Šlechta.

V nadcházejícím třináctém kole hostí Pohled čtvrtou Mírovku, Pacov jede do Rozsochatce, který zůstává poslední.