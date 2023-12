Ten hodnocení uplynulého půlroku rozdělil na dvě poloviny. „Prvních sedm kol bylo z naší strany vynikajících. Poté jsme ale malinko usnuli na vavřínech, začali jsme ztrácet a na konci podzimu už nám to příliš nešlo. Některé zápasy jsme tak zbytečně prohráli,“ popisoval.

Před začátkem sezony by ale zisk devatenácti bodů rozhodně bral. „To určitě. Tvrdil jsem ale, že máme na klidný střed tabulky. Když jsme však měli po pěti kolech jedenáct bodů, věřil jsem, že budeme v první pětce. Nakonec by nám na to stačilo vyhrát v posledním utkání, ale proti béčku Velkého Meziříčí, poslednímu celku tabulky, jsme byli rádi aspoň za bod,“ přemítal.

Jak už to tak bývá, nováčkovi výrazně pomohl skvělý start do sezony. Na překvapivou úvodní výhru 3:0 v Okříškách totiž Slavoj o týden později navázal navlas stejným výsledkem doma proti Nové Vsi. „Především tři body ze hřiště Okříšek kluky uklidnily, ale současně také nastartovaly. Pak už to jelo skoro samo, navíc hráči chtěli ukázat, že na krajský přebor mají,“ všiml si Císař.

Svoji pozitivní roli sehrál ještě jeden nikoliv nepodstatný faktor. „Ne snad, že by se kluci před sezonou nějak strachovali, ale obavy z toho, že by třeba mohli občas dostat nějaký větší příděl, tu samozřejmě byly. Díky tomu ale šli do sezony koncentrovaní, správně nabuzení s tím, že nemají co ztratit. První polovinu podzimu jsme tak hráli na hranici našich možností,“ pochvaloval si.

Nemohlo pak za horší výsledky v závěru podzimu určité sebeuspokojení po vydařeném začátku? „Částečně asi ano. Možná jsme si mysleli, že to půjde samo i dál, ale stal se opak. Ve fotbale se však nedá odehrát bez zaváhání celá sezona, těžko si můžete po sedmém kole říci, že to takhle bude vypadat celý ročník,“ uvědomoval si.

Také soupeři už si na nováčka začali dávat větší pozor. „V dnešní době, kdy se můžete na zápasy podívat na internetu, se dá lehce zjistit, jak který tým hraje. Bylo cítit, že po těch úspěšných výsledcích zkraje sezony už byli protivníci lépe připravení a věděli, jak hrajeme,“ poznamenal lodivod Slavoje.

Pozitivem na výkonech klubu z Pelhřimovska byla i skutečnost, že ani jednou neschytal skutečný výprask. „Jen jednou jsme prohráli o tři branky, doma proti Fotbalové škole Třebíč. Jinak se dalo hrát úplně s každým, proto mě stále mrzí, že nejsme v tabulce o ty dvě příčky výš,“ poznamenal.

Jak už bylo řečeno, jedinou výjimku tvořil zápas proti druhému celku podzimní tabulky. „Na Třebíč jsme se připravovali, ale oni byli úplně někde jinde. Věděli jsme přitom o jejich silných stránkách, ale nebyli jsme schopní na hřišti náš plán realizovat. Jinak ale musím ocenit, že kluci přistupovali k zápasům zodpovědně, pokud to tak bude i na jaře, nemám obavy,“ potěšilo jej.

Devětačtyřicetiletý kouč nezapomněl zmínit silné, ale i slabší stránky podzimních výkonů svého celku. „Začnu těmi silnými. V první řadě nás táhli zkušení hráči. Tým máme přibližně půl na půl složený ze starších a mladých hráčů. Mužstvo je ale spjaté, má týmový duch a táhne za jeden provaz,“ lebedil si.

A dodal ještě další dvě pozitiva. „Když se třeba nedařilo, nerezignovali jsme, ale dokázali se do zápasu vrátit. A zmínit musím sílu domácího prostředí. Diváků na nás chodilo opravdu hodně a výrazně nás podporovali,“ ocenil.

A slabiny? „V první řadě až příliš zbytečných individuálních chyb, kterými jsme soupeřům góly darovali jak na zlatém podnosu. Za druhé neproměňování vyložených příležitostí, občas bohužel ve zlomových momentech zápasů. A tím třetím byla zranění zkušených hráčů. Ti nám pak citelně chyběli. Vždyť naším nejvytíženějším hráčem podzimu byl teprve sedmnáctiletý Tomáš Mauer. To myslím hovoří samo za sebe. Málokdy se vidí, aby toho nejvíce odehrál tak mladý hráč,“ usmál se Císař.