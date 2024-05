Proč tomu tak je? „Doma hrajeme daleko sebevědoměji, za což jsem samozřejmě rád. Je to určitě hodně dáno i našimi skvělými fanoušky, kteří hráče příkladně vyhecují,“ vysekl poklonu vlastnímu publiku trenér Slavoje.

Na hřištích soupeřů je to jiná káva. „Méně si tam věříme, jsme takoví bojácní, jako bychom se o ten výsledek neuměli tolik poprat. To se odráží hlavně při chování před brankou soupeře, málo se prosazujeme v zakončení,“ vysvětloval.

A obloukem se ještě vrátil k divákům. „Kluci cítí, že ta divácká podpora venku není, to se hodně projevuje. Pokud ale začneme lépe zvládat také tyto zápasy, protože bodů máme docela dost, mohlo by nás to v tabulce posunout směrem nahoru,“ přemítal.

Přitom venkovní porážky nebyly žádnými výbuchy. 0:2 v Nové Vsi, 0:1 na půdě Sapeli Polná a 1:2 na hřišti Kamenice. „Beru to tak, že venku bychom občas bodovat měli. Jak už jsem říkal, věřím, že se nám to brzy podaří, protože teď jedeme do Žirovnice a týden poté na půdu vedoucí Třebíče,“ poznamenal.

Naposledy fotbalisté Pacova naservírovali svým fandům pořádné gólové hody, když doma zdolali Rapotice po divokém průběhu 5:3. „Byl to zápas, co diváky musel bavit. Už jen podle jejich reakcí po zápase, kdy byli doslova nadšení. Góly jsou kořením fotbalu a osm jich je na jeden zápas docela dost,“ usmíval se Císař.

Díky zisku tří bodů by měl mít nováček, kterému v tabulce patří šesté místo, takřka jistotu setrvání v přeboru i pro další sezonu. „Věděli jsme, že se hraje o šest bodů. Navíc jsme chtěli proti tabulkovému sousedovi ukázat, že fotbal hrát umíme,“ sdělil.

Na páté Sapeli Polná ztrácí celek z Pelhřimovska čtyři body. „Sobotní výhra byla pomyslným vítězstvím „klidu“. Tabulka je hodně našlapaná, proto nevím, jestli by našich aktuálních osmadvacet bodů mělo na záchranu stačit. Proto raději dál zůstáváme nohama na zemi. Dál chceme hrát dobrý fotbal, být do pátého místa by byl skvělý výsledek,“ dodal Císař.