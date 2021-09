Sází letos gól za gólem a svými přesnými zásahy táhne fotbalisty Kamenice nad Lipou za vytouženým postupem mezi krajskou elitu. Řeč je o útočníkovi Martinovi Dvořákovi, který v úvodních šesti kolech zatížil konta soupeřů dvanácti trefami. A to ještě jeden zápas musel vynechat. „Žádnou metu pro celou sezonu jsem si ale nestanovil,“ se smíchem vysvětloval třicetiletý snajpr Kamenice.

Útočník Kamenice nad Lipou Martin Dvořák je v letošním ročníku západní skupiny krajské 1. A třídy pro obrany soupeřů doslova postrachem. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

Ten je v civilním povolání profesionálním hasičem. To by zavdávalo ke spekulaci, že skloubit tuto práci s fotbalem nemusí být zrovna jednoduché. „Není to tak hrozné. Službu mám každé tři dny, ale s fotbalem se to dá skloubit. Třeba v této sezoně mi do fotbalu služba vstoupila jen jednou, to jsem si vzal dovolenou,“ popisoval vyhlášený střelec.