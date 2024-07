Trend poklesu počtu rozhodčích je tedy setrvale klesající?

Ano. Situace se rok od roku zhoršuje. Současný počet je už kritickým stavem, kdy nejsme schopní obsadit všechna utkání jednotlivých soutěží rozhodčími. Navíc i okresní svazy jsou vyčerpané a prakticky žádné sudí nám nedodávají.

Jak z tohoto nepříznivého stavu ven?

My jako krajský fotbalový svaz si nemůžeme sudí vybírat ani vychovávat. My čekáme, co nám každoročně dodají okresní svazy. Těch máme na Vysočině pět, ale z nich nám nyní pouze v Jihlavě a Pelhřimově řekli, že dají k dispozici rozhodčí pro vyšší soutěže, ale každý jen jednoho. Ostatní sdělili, že nemají dostatek sudích ani na své vlastní soutěže.

Jaké jsou příčiny takové tristní situace?

První spočívá určitě v tom, že sudí, kteří pískají či mávají na lajně v kraji, jsou za víkend až na pěti či šesti zápasech. K dispozici jsou v sobotu i v neděli, ten zápřah je velký. Proto nám do kraje nechtějí jít výš ani ti, kteří by na to měli předpoklady. Raději zůstanou na okrese, kde si odpískají jeden zápas za víkend a mají volnou sobotu či neděli. V kraji je prostě pro rozhodčí enormní vytížení, to je fakt.

Často se zmiňuje jako důvod úbytku sudích neúměrná kritika ze strany fanoušků, ale i hráčů a trenérů při zápasech…

Samozřejmě to také slýchávám, že situace ve společnosti je dnes taková, že jsou na sebe lidé hodně zlí. Těžko soudit, ale já v tomto až takový zásadní problém nevidím. Spíše dnes mají mladí spousta zájmů a fotbal je neláká tak, jak tomu bylo dříve.

Je to tedy v podstatě obdobný problém jako s nedostatkem hráčů v amatérských soutěžích, s kterým se český fotbal už delší dobu potýká?

Ano, je podobný problém, jaký řeší kluby. Nám se v Česku podařilo rozmělněním na tolik krajů vytvořit spoustu soutěží. Je tu kvantita, ale není kvalita. My tak máme soutěže, ale nemáme na ně nejen hráče, ale ani rozhodčí. Nad tím by se možná chtělo zamyslet.

Co výše finančních odměn, může být částečný problém vězet i v nich?

O penězích to není, v první řadě musí ty kluky pískání bavit. Pokud je to nebaví, dělají to třeba právě jenom kvůli financím, dříve, nebo později s pískáním stejně skončí. Navíc je tu i další faktor. Pokud chce dobrý rozhodčí postupovat výš, musí se dál zdokonalovat, třeba fyzicky je to neskutečná dřina. Ne každý je schopný ten nápor na tělo i hlavu vydržet.

Podle vašich slov to vypadá, že výhled do budoucna nevidíte zrovna v těch nejsvětlejších barvách?

Nechci být pesimistou, ale jsem v tomto směru opravdu dost skeptický a nevidím světýlko na konci tunelu. Je to přitom jeden z největších problémů českého fotbalu. A to nejen na Vysočině, ale úplně všude. Přitom musím zdůraznit, že máme jako komise rozhodčích na Vysočině obrovskou podporu od výkonného výboru. Ten se nám snaží, podobně jako sportovně-technická komise, maximálně pomáhat a vycházet vstříc.

Jak jste připravení na nadcházející sezonu?

Stav je sice hodně zoufalý, doslova to lepíme na koleni, ale budeme se rvát a budeme bojovat. Sezona bude náročná, ale jsme na ni připraveni, pořád je tu dost zkušených a kvalitních rozhodčích, o něž se můžeme opřít.