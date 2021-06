To, o čem se v zákulisí hojně spekulovalo, nabralo reálné obrysy. V souvislosti s covidovou pandemií a dlouhé sportovní přestávce se hovořilo o tom, že některé fotbalové kluby budou mít problémy s počty hráčů, což u některých povede k odhlášení ze soutěží, v nichž působily.

Tato spekulace se potvrdila u fotbalistů Šebkovic. „Ve čtvrtek jsme měli aktiv klubů z krajského přeboru. Den před jeho konáním poslaly Šebkovice přihlášku do soutěže, ovšem nikoliv do přeboru, kde poslední dvě sezony působily, ale do 1. A třídy,“ popisoval sekretář Krajského fotbalového svazu Vysočina Roman Šoukal.

Ihned také doplnil jméno „náhradníka“, který Šebkovice v elitní krajské soutěži zastoupí. „Novým účastníkem krajského přeboru budou fotbalisté Vrchoviny B, kteří skončili v nedohrané soutěži 1. A třídy – skupiny B na prvním místě. V áčku první Kamenice měla oproti rezervě Vrchoviny o tři nebo čtyři body méně,“ vysvětlil.

Důvody dobrovolného pádu o patro níže byly z pohledu klubu z třebíčského okresu pochopitelné. „Náš konec v krajském přeboru je reálným vyhodnocením naší sportovní situace. Skončili nám čtyři hráči základní sestavy, proto jsme se rozhodli přihlásit do 1. A třídy,“ sdělil trenér Šebkovic Lubomír Venhoda.

Podrobnější rozbor důvodů tohoto kroku přineseme čtenářům Deníku v průběhu příštího týdne.

Šebkovice však nejsou jediným klubem, který se takto rozhodl. „Klub z Moravských Budějovic se nepřihlásil do dalšího ročníku 1. B třídy, bude působit v okresní soutěži. Jeho místo tak doplníme jiným klubem z okresního přeboru Třebíčska,“ dodal Šoukal.