V Košeticích na fotbal málo lidí nechodí, ale kouzlo tamní atmosféry není v počtu lidí za autovou čárou. Je v tom, jakou atmosféru dokáží navodit. „Asi bych to jako hráč neměl vnímat, nenechat se rozptylovat, ale nejde to. Naši fanoušci jsou blázni. V dobrém,“ vyznal se brankář Jan Jíša.

Ano, v Košeticích se fotbal dělá srdcem. Jen pár měsíců stojí nové kabiny. Čí je to výsledek? Do značné míry práce fotbalových nadšenců, kteří možná nikdy do míče nekopli. „Pomohli nám to postavit. Je mezi nimi spousta řemeslníků. Že máme takový areál, je i jejich práce,“ neskrýval pýchu předseda klubu Vladimír Šimůnek.

Mohlo by to znít jako pochlebování do vlastních řad, ale o fotbalových příznivcích modrobílých se hovoří i za hranicemi obce. „Mají fanoušky, kteří rozumí fotbalu. Nejsou agresivní a jezdí ve velkém počtu,“ vzpomenul na vzájemné zápasy v krajském přeboru organizační pracovník Speřic Pavel Svoboda.

Bitvy s Košeticemi měl rád také z jiného důvodu. „Když má přijet nějaký atraktivní soupeř a čekáme větší počet diváků, tak rozšiřujeme nabídku v bufetu. Obvykle děláme ke klobásám ještě bramboráky. Na Košetice jsme je dělali pravidelně. Věděli jsme, že se to vyplatí,“ pověděl.

Kvalita fanouška jakéhokoliv sportu se nepozná ve chvíli, kdy se jeho týmu daří. Pozná se v dobách, kdy to naopak na hřišti drhne. V Košeticích po dvou letech z krajského přeboru sestoupili. O fanoušky ale nepřišli. „Dřív jsme na zápasy jezdili autobusem. To byli vepředu hráči a ve druhé polovině fanoušci. Teď v átřídě už jezdíme auty, ale oni stejně ven dorazí. Minimálně ti skalní,“ sdělil Jan Jíša.

Konec podzimu nabídl pro fotbal smutnou tečku. V posledním kole už se hrálo bez diváků. Ne tak v Košeticích. Příznivci Sokola dorazili, za deště se dívali přes plot. „Když jsem viděl to počasí, tak jsem si myslel, že se tam budeme kopat za uši sami. Jenže oni stejně přišli. Někteří stáli pod dešníky, jiní přivezli dodávky,“ kroutí hlavou s odstupem několika týdnů gólman a dodává, že za to nešlo nepoděkovat: „Jen to bylo na druhou stranu než obvykle. Bylo tam i nějaké sklouznutí po břiše. Bylo mokro, podmínky k tomu byly,“ zmínil oslavy po vyhraném zápase s Novým Rychnovem.