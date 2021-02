O důvodech není potřeba dalekosáhle polemizovat. Jsou zřejmé. „Buď se kluby cítí natolik silné, že posily nepotřebují, nebo nevidí na peníze. To bude asi to zásadní. Teď nikdo neví, zda může počítat s podporou sponzorů,“ vysvětlil.

Pak je tu ještě jeden důvod a možná ten hlavní. Nikdo nevidí světlo na konci tunelu. Čísla nakažených rostou, místo rozvolňování opatření se mluví o jejich přitvrzení. Amatérský fotbal se na této vlně bohužel veze. Kdy začnou soutěže, neví nikdo. V minulém týdnu dokonce asociace odstranila ze svých webových stránek rozlosování jarní části. „Nikdo teď nevíme, jestli se bude hrát. Proto také neřešíme žádné posílení kádru,“ prohlásil kouč Dálnice Speřice Jiří Holenda.

Pokud se začne hrát, může být relativně v klidu. Vzhledem ke třetí příčce v tabulce krajského přeboru jeho týmu pád o patro níže nehrozí ani omylem. A na samotnou špici ztrácí osm bodů. „O postup nehrajeme. Čekáme, až bude možné zase začít pořádně trénovat. Zbytek sezony využijeme k tomu, abychom dotrénovali, co jsme ztratili a tým konsolidovali,“ nastínil plán.

Pokud by se od někoho dalo čekat aktivitu na poli přestupů, tak by to mohla být Žirovnice. V předešlé zrušené sezoně atakovala druhou příčku, loni na podzim ale chvílemi balancovala kousek nad samým dnem tabulky.

Skončil trenér Miroslav Zeman a jeho následovník (dříve asistent) Martin Švec na vedení klubu s žádostí o doplnění kádr nepřišel. „Měli jsme dost hráčů na marodce. Jinak si myslím, že kvalita kádru není špatná. Navíc máme poměrně mladý tým, který se může lepšit,“ vysvětlil kouč Slavoje.

Pelhřimov sice na návrat do divize cílí už druhou sezonu, ale nenakupuje. Vlna příchodů nových hráčů se proběhla už dříve, teď trenér Regásek tomu co má naplno důvěřuje. „Není potřeba přivádět někoho dalšího. Pokud budeme vyloženě v nouzi, pomůžeme si z vlastních zdrojů,“ uvedl.

Změnu přestupové politiky mohly v Pelhřimově spustit jen odchody. K nim se v jednu chvíli schylovalo. O ukončení hráčské činnosti uvažovali Michal Naniaš a Pavel Benda. Oba změnili názor. „Jsem rád, že pokračují. Oba mají spoustu zkušeností a jsou stále velmi platnými hráči,“ vyjádřil se Pavel Regásek.