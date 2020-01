FK PELHŘIMOV

O pět herních testů opře zimní přípravu půlpřeborník. Pelhřimov začne 8. února v Kamenici nad Lipou, pak budou následovat tři domácí utkání a generálka proti Ždírci nad Doubravou. Kde se uskuteční, je zatím v jednání. „Chceme hrát už na trávě, proto budeme hledat vhodné hřiště. Uvidíme, jak se to vyvine,“ svěřil se trenér Regásek. Ten žádný tréninkový kemp svolávat nebude. „Soustředění si děláme v létě, v zimě ne. Tu potřebu nemáme,“ vysvětlil.

Zahájení přípravy: 14. 1.

Zápasy

8. 2. Kamenice n. L., 16.00 (V)

16. 2. Sl. Polná, 16.00 (D)

1. 3. Táborsko B, 15.00 (D)

7. 3. Humpolec, 14.00 (D)

14. 3. Ždírec, 14.00 (v jednání)

FC SLAVOJ ŽIROVNICE

Kádr zůstává pohromadě. To je důležitá zpráva z tábora po podzimu druhého celku krajského přeboru. Naopak dochází k drobnému posílení. „Z Jindřichova Hradce se vrací Cajz. Přestupuje odtud i Kučera, který za nás hrál ale už na podzim,“ informoval trenér Slavoje Miroslav Zeman. Klub nemá k dispozici hřiště s umělou trávou, proto bude na část tréninků dojíždět do nedalekého Horního Žďáru. Na stejné adrese stráví i pětidenní únorové soustředění.

Zahájení přípravy: 14. 1.

Zápasy

21. 1. Táborsko U19, 14.00 (UT Sezimovo Ústí)

15. 2. Buk, 14.00 (UT Kamenice)

29. 2. turnaj v Kamenici n. L.

7. 3. Lom u Tábora, 14.00 (UT Sezimovo Ústí)

14. 3. Humpolec, 14.00 (V)

HFK TŘEBÍČ

Velmi brzy zahájila Třebíč přípravu na jarní sezonu. „Máme v týmu hodně vysokoškoláků, kteří teď mají zkouškové období,“ vysvětluje naplánování startu na začátek ledna kouč Petr Kylíšek a pokračuje: „Z tohoto důvodu jsme již v poslední fázi vytrvalostního tréninku. Kombinujeme to se sílou a pak přijde na program rychlost.“

Kylíšek se netají myšlenkou, že chce kádr posílit. „Podzim jsme táhli občas v jedenácti dvanácti lidech. Z Budišova přichází Michal Votoupal a stahujeme z okolí naše bývalé hráče.“

Zahájení přípravy: 7. 1.

Zápasy:

21. 2. St. Bernhard (UT Třebíč)

29. 2. Irnfritz (UT Třebíč)

7. 3. Líšeň B (V)

14. 3. Kouty (UT Třebíč)

Pozn.: Časy utkání jsou v jednání.

TJ NOVÁ VES

Jak už je v Nové Vsi tradicí, do přípravy opět naskočí podzimní kádr prakticky beze změn. „Odchody by neměly být žádné. Naopak věřím, že se do přípravy zapojí uzdravený záložník Jan Starý, který vynechal prakticky celý podzim. Jednu posilu pak máme vyhlédnutou, jednáme o přestupu, ale zatím nedokážu říci, zda to dopadne,“ sdělil trenér Nové Vsi Radek Šikola, který hodlá své ovečky na jaro pořádně připravit.

„Příprava bude oproti loňsku fyzicky náročnější. Soustředění v Luhačovicích jsme nakonec posunuli až na poslední víkend před zahájením jarních odvet. Bude tak více zaměřeno na taktiku,“ dodal Šikola.

Zahájení přípravy: 18. 1.

Zápasy

16. 2. Žďár n. S., 14.00 (V)

1. 3. N. Město B, 16.00 (UT Žďár)

7. 3. Kuřim, 16.00 (UT Tišnov)

12. – 15. 3. soustředění Luhačovice

14. 3. Nevšová, 16.00 (UT Luhačovice)

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ B

S minimem změn vstoupili na konci minulého týdne do přípravy fotbalisté rezervy Velkého Meziříčí. „Do kádru se vrací dlouhodobě zraněný Pištora, z dorostu pak přijde Mička, který za nás už na podzim občas naskočil. Otazník visí nad Tomášem Požárem, který kvůli studijním povinnostem nestíhá,“ vysvětlil kouč rezervy Meziříčí Libor Švec, který už se svými ovečkami stihl krátké soustředění v Budíkovicích.

Zahájení přípravy: 17. 1.

Zápasy

23. 2. Měřín, 14.00 (D)

1. 3. Budišov-Nárameč, 14.00 (D)

7. 3. FŠ Třebíč, 14.00 (D)

14. 3. Bystřice, čas v jednání (V)

TJ DÁLNICE SPEŘICE

Čtyřicet dnů budou jen trénovat a teprve potom si fotbalisté Speřic zahrají první zápas. Nezvyklou délku tohoto období zvolil trenér Jiří Holenda cíleně. Má to prý svůj důvod. „S asistentem jsme se shodli, že nám čtyři přípravné zápasy budou stačit. Dříve jsme jich hráli více, ale nebyla to dobrá cesta. Zranili se nám v nich hráči. My navíc potřebujeme, aby se kluci více těšili na mistrovská utkání,“ vysvětlil.

Zahájení přípravy: 12. 1.

Zápasy

22. 2. Humpolec, 14. 00 (V)

29. 2. Telč, 16.00 (UT Pelhřimov)

7. 3. H. Brod, 14.00 (V)

14. 3. Stará Říše, 16.00 (D)

FC CHOTĚBOŘ

Chotěboř je jediná z havlíčkobrodského okresu, která nemá v kádru, nebo na trenérské lavičce nějakou změnu. „Kádr zůstává stejný a pohromadě. Nějaké oživení nebo změny nejsou na pořadu dne,“ potvrdil chotěbořský kouč Miroslav Plíšek. Ten si pro své svěřence připravil klasickou zimní přípravu, která bude probíhat v domácích podmínkách, tedy na umělé trávě v Chotěboři.

Zahájení přípravy: 21. 1.

Zápasy

1. 2. Ždírec, 14.00 (UT Chotěboř)

8. 2. Třemošnice, 14.00 (UT Chotěboř)

15. 2. Luže, 12.00 (UT Chotěboř)

22. 2. Heřmanův Městec, 14.00 (UT Chotěboř)

29. 2. Nový Bydžov, 14.00 (UT Chotěboř)

14. 3. Žďár n. S., 14.00 (V)

TJ SOKOL BEDŘICHOV

Trenér Peštál by neměl mít v přípravě nouzi o hráče. „Celkově bych měl mít k dispozici čtyřiadvacet kluků, včetně sedmi dorostenců, co budou letos končit. Navíc jsme podepsali Matěje Prchala, který hrával v mládežnických výběrech za Vysočinu a ještě tu je na zkoušku Tomáš Pokorný z Luk na Jihlavou,“ nastiňuje Zbyněk Peštál.

Tréninkový plán zimního drilu měnit razantně oproti minulému roku nebude, až na to, že jednou týdně bude trénink na umělé trávě. Jinak hráči opět okusí spinning, TRX a v hale je čekají kruhové tréninky a posilování. A k tomu také pět zápasů.

Zahájení přípravy: 12. 1.

Zápasy

26. 1. Humpolec, 14.00 (V)

23. 2. Dačice, 15.00 (UT Jihlava)

1. 3. Měřín, 15.00 (UT Jihlava)

8. 3. Kouty, 15.00 (UT Jihlava)

15. 3. Třešť, 15.00 (V)

FC NÁMĚŠŤ N. O.- VÍC.

Trenér Petr Kylíšek mladší sází na osvědčený model přípravy. „Budeme se scházet třikrát, nebo čtyřikrát týdně. Tréninky budou pestré, herní praxi na umělce i přírodní trávě doplní posilovna i jednotky v tělocvičně. Fyzičku budeme ale trénovat pořád s míčem, takové jsou dnes trendy.“

Kylíšek by rovněž rád uvítal posily, ale dokáže si představit jaro i bez nich. „V jednání nějaká jména jsou, uvidíme, co se vedení klubu podaří,“ říká Kylíšek.

Zahájení přípravy: 24. 1.

Zápasy:

22. 2. Kouty (UT Třebíč)

29. 2. Zastávka u Brna (UT Třebíč)

7. 3. Budišov (UT V. Meziříčí)

14. 3. Start Brno (hřiště Bystrc)

Pozn.: Časy utkání jsou v jednání.

KOVOFINIŠ LEDEČ N. S.

Ledečský kádr má nového trenéra, který se s týmem seznámil a připravil klasickou zimní přípravu. „Musíme dobýt baterky a vše směřovat k začátku sezony, aby to herně bylo v pořádku, vyhýbala se nám zranění,“ potvrdil František Polák, nový kouč Ledče. Jeho svěřence čeká na přelomu února a března herní soustředění. „Na něm dopilujeme systémové věci, abychom byli lepší než na podzim,“ prozradil Polák.

Ten bude mít k dispozici téměř totožný kádr, jako byl na podzim. Skončil pouze Martin Nepovím, který ukončil kariéru. „Pak máme rozjednané dva borce, ale zatím nevím, jak to s nimi vypadá,“ dodal.

Zahájení přípravy: 20. 1.

Zápasy

15. 2. Kamenice, čas v jednání (V)

27. 2. Vlašim jun., 16.00 (V)

28. 2. Vlašim B, 14.30 (V)

11. 3. Křivsoudov, v jednání

14. 3. Světlá n. S., 16.00 (UT H. Brod)

SK PŘIBYSLAV

Přibyslavské vedení muselo po podzimu hledat nového trenéra. Ten se nenašel a tak se trénování ujala dvojice hráčů Miloš Krčál a Michala Votava. „Teď to půl roku zkusíme a uvidíme, jak to půjde. Při zápase to z lavičky povede Tomáš Kalenda,“ uznal jeden z hrající dvojice trenérů Miloš Krčál.

Kádr bude stejný jako na podzim. „Budeme hledat, ale nevěřím, že někoho seženeme. Navíc se budeme snažit dát příležitost mladým odchovancům, když budou chtít. Zatím trénujeme dohromady, tak uvidíme,“ potvrdil Krčál.

Ten společně se svými kolegy plánuje přípravu za pochodu. „Chtěli bychom mít soustředění, tak uvidíme. Zatím máme dva zápasy, ale chtěli bychom jich víc,“ potvrdil.

Zahájení přípravy: 11. 1.

Zápasy

23. 2. Štoky, 17.00 (UT H. Brod)

14. 3. R. Svratka, 12.00 (UT Žďár)

TJ SAPELI POLNÁ

Hráči měli individuální běžecké plány, od minulého týdne začali trénovat společně, ale jen jedenkrát. „V lednu máme jen tři organizované tréninky. Vždycky v úterý jdeme do posilovny. Až v únoru bude jednou posilovna, pak běhací trénink, v pátek umělka a o víkendu zápas,“ říká Jiří Babínek, který naplánoval šest přípravných zápasů a v kádru přivítal brankáře Pokorného z Velkého Meziříčí.

Rozjednané jsou prý i další posily. „Ale zatím není nic vyřízeného, dokud to nebude zaregistrované, tak to nevyhlásím. Pokud to ale dopadne, tak by to mohlo být vidět,“ dodává Babínek.

Zahájení přípravy: 14. 1.

Zápasy

9. 2. Mírovka, 15.00 (UT Jihlava)

15. 2. Třešť, 14.00 (V)

22. 2. Jihlava U19, 16.30 (V)

1. 3. Žďár n. S., 14.00 (V)

8. 3. H. Brod B, 14.00 (V)

15. 3. Dobronín, 12.00 (UT Chotěboř)

SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY

S nezměněným kádrem, ale novým trenérem na lavičce, zahájili přípravu fotbalisté Okříšek. „Trénujeme v domácích podmínkách, třikrát až čtyřikrát týdně, zatím se navzájem poznáváme,“ sdělil nový kouč SK Huhtamaki Vladimír Hekerle.

„Z podzimního kádru by nikdo neměl odejít, ale ani posily nejsou na pořadu dne. Chci dát přednost místním hráčům, protože si myslím, že současné umístění není adekvátní tomu, na co kádr v Okříškách má,“ dodal trenérský světoběžník.

Zahájení přípravy: 16. 1.

Zápasy:

15. 2. Kostelec, 12.00 (UT Třešť)

22. 2. Dobšice, 16.00 (UT Tasovice)

29. 2. Kouty, 16.00 (UT Třebíč)

7. 3. Jemnicko, 14.00 (UT Třebíč)

15. 3. Měřín, 14.00 (V)

SOKOL ŠEBKOVICE

Trenér Lubomír Venhoda naordinoval svým svěřencům přípravu prošpikovanou fotbalovými prvky. „My se musíme zaměřit hlavně na fotbalové dovednosti a proces opakovat pořád dokola. Samozřejmě to bude ruku v ruce s kondicí, ale na práci s míčem klademe velký důraz.“

Šebkovice se budou připravovat dvakrát na umělé trávě v Třebíči, k tomu pak přibude ještě jedna tréninková jednotka v tělocvičně. Klub by rád posílil o jednoho hráče do středové řady i útoku.

Zahájení přípravy: 26. 1.

Zápasy:

16. 2. Jevišovice, 11.00 (V)

23. 2. Jemnicko, 10.00 (UT Jaroměřice n. R.)

29. 2. Výčapy, 17.00 (UT Jaroměřice n. R.)

7. 3. Třešť, 15.00 (V)

15. 3. Dukovany, 12.00 (UT Třebíč)