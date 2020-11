Před začátkem sezony jste vyjádřil přání skončit do třetího místa. Třetí jste. Patříte tedy mezi spokojené trenéry?

Do třetího místa jsme skončili, ale spokojený nejsem. Myslím si, že jsme měli mít minimálně o pět bodů více. Jenom naší nerozvážností a do jisté míry i bohémstvím je nemáme. Z podzimu se prostě dalo vytěžit více.

Řadíte se do skupiny pronásledovatelů favorizovaného Pelhřimova. I když jste s ním doma prohráli jen 1:0, patrně se shodneme na tom, že jste ho příliš nepotrápili. Je to tak?

Určitě, souhlasím. Na jedné straně musíme vidět sílu Pelhřimova. Tým je skvěle připravený, měl to dobře rozehrané už v minulé sezoně. Podle mě patří do divize. Musíme ale přiznat i své nedostatky. V prvním poločase nám scházela odvaha. Ve druhém jsme se zlepšili, ale soupeř nám jasně ukázal, že málo gólů nedostává právem.

Podruhé jste prohráli na hřišti Bedřichova. Tahle bodová ztráta mrzí ještě více?

Je to jeden ze zápasů, ze kterého nám chybí body. Kluky z Bedřichova mám rád, líbí se mi, jak tam fotbal dělají, ale fotbalová kvalita měla být jasně na naší straně. Pokud chceme hrát o špici tabulky, tak si v podobných zápasech nemůžeme dovolit ztrácet body. Neomlouvá nás ani to, že jsme si šance vytvořili a prohráli jsme kvůli slabé koncovce.

Pojďme pryč od toho nepříjemného, bavme se chvíli o pozitivních věcech. Jaký zápas se vašim svěřencům povedl nejvíce?

Nejvíce spokojený jsem jel z Třebíče. Ten zápas měl všechno, co měl mít. Soupeř dvakrát dotáhl náš náskok, nakonec jsme ho přetlačili. Bylo to hezké utkání, na náš fotbal se dalo koukat.

Padlo v něm šest branek. Nějaký s větší mírou taktiky, zralosti nevyberete?

Na přehnané taktice nebazíruji. Myslím si, že ta do krajského přeboru nepatří. V něm se hraje pro lidi a ti chtějí vidět góly. Naším stylem není dát gól a pak začít bránit nejlepšího hráče soupeře. To od nás nečekejte. Přesto si myslím, že nemáme úplně vhodné typy hráčů na ofenzivní hru.

Dovolím si nesouhlasit. Váš dres obléká nejlepší střelec soutěže Pavel Svoboda.

Nechtěl jsem říci, že nemáme žádné takové hráče. Myslel jsem tým jako celek. Chybí nám třeba krajní obránci, kteří by útočili po křídlech a proháněli soupeře. To s útočnou hrou souvisí. Víc bych směrem dopředu chtěl i od stoperů. Jinak zálohu a útok máme na tuto soutěž nadstandardní, to souhlasím.

Pojďme tedy k Pavlu Svobodovi. Mít takového hráče v týmu je pro trenéra velké plus.

Na tom se shodneme. To bezesporu. Pokud někdo v krajském přeboru dá za devět zápasů dvanáct gólů, tak to o něčem svědčí. Když se chtěl vrátit do Speřic, patřil jsem mezi ty, kteří mu to rozmlouvali. Myslel jsem si, že by měl hrát vyšší soutěž. To, že ho v týmu máme, je pro nás velké plus.

Jste třetí, usilujete o historické maximum klubu. Má tým na to se v tabulce posunout ještě výše?

V silách týmu to je. Chtěl bych, abychom skončili minimálně druzí. Bude to ale těžké. O Pelhřimovu už jsem mluvil a podobně respektuji Novou Ves. Má výsledky, dvakrát jsem ji viděl a je na tom dobře i herně. Na podzim byla výkonnostně k Pelhřimovu z nás ostatních nejblíže.

Mám si to tedy přeložit tak, že na špici krajského přeboru je Pelhřimov a pak zbytek? Tak to vidíte?

Radost mi to nedělá, ale na podzim to tak bylo. Uvidíme, co na jaře. Nejen my uděláme vše pro to, aby boj o první příčku byl ještě zajímavý.