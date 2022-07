Na fotbalovém hřišti na okraji Ústrašína bude živo po celý den, zápasy ve skupinách začínají už v půl deváté ráno. „Zhruba do dvou hodin jsou na programu zápasy v šestičlenných skupinách, kdy se hraje systémem každý s každým. Nejlepší čtyři z každé skupiny pak postoupí do odpoledních vyřazovacích bojů,“ uvedl k hernímu systému turnaje za pořadatele Lukáš Machač.

Na standardním fotbalovém hřišti budou i letos vymezena čtyři hřiště na malý fotbal.

Místní nadšenci, web Ústrašínského mundialu zmiňuje kromě Lukáše Machače ještě Davida Rohovce, Marka Machače a Pavla Nápravníka, poprvé turnaj zorganizovali v roce 2019. Tehdy se zúčastnilo osmnáct týmů, od druhého ročníku jich bylo už čtyřiadvacet. Trochu paradoxní je, že se turnaj rozrostl do své finální podoby v covidových letech, kdy organizování čehokoliv pro větší počet lidí bylo přinejmenším hodně složité. „Je to tak. Zvlášť v roce 2020 jsme nevěděli, jak to celé dopadne, zájemce jsme informovali, že se nakonec turnaj uskutečnit nemusí. To se naštěstí nestalo, na začátku července byla epidemie na ústupu, mohlo se hrát,“ připomíná Lukáš Machač.

Díky letnímu uvolnění protiepidemických opatření před dvěma roky mohly obhájit prvenství z premiérového ročníku Bomby k tyči, tým tvořený hráči z kádru Nového Rychnova, který působí v I. A třídě. Loni je na pomyslném trůnu Ústrašínského mundialu vystřídala Rychlá rota, za níž kopou mladí fotbalisté z Pelhřimova. „Týmy, které k nám na turnaj jezdí, jsou většinou z regionu. Letos ale přijedou kamarádi, s nimiž se známe ze studií, z Jablonného v Podještědí, ti přihlásili tým Kuřbuřti,“ poukázal na růst zájmu o prázdninový fotbálek v Ústrašíně Lukáš Machač.

Kvalitu letošního ročníku by pak měli vylepšit fotbalisté ze Speřic, jejichž áčko postoupilo v klasickém velkém fotbale do divize. „I díky klukům ze Speřic by mohl být letošní ročník nejkvalitnější ze všech dosavadních čtyř. Kromě toho se občas někomu podaří mít v týmu nějaké zajímavé jméno, uvidíme, kdo k nám přijede letos,“ dodává Lukáš Machač.

Ústrašínský mundial – 4. ročník (seznam účastníků)

Rychlá rota

Strměchy

Pocemkamdeš CF

Kamenický Žáby

Tatra Teas

Pětipivaři

Náhodný Pivka

Pomalá rota

FC Lajna

HC Pelhřimov

Posádka Bludnýho holanďana

Nedebojers

Bomby k tyči

FK Stavaři

Dezoláti

All Pinks

SK Badgers

KAL@M!TA

Jipocar

Karpaty Pelhřimov

Řezníci Častrov

Speřice

Strahovská pozůstalost

Kuřbuřti