O ambicích mužů Fotbalové školy Třebíč, ale také o tom, jak reálná je možnost, že by v budoucnu došlo ke spojení s konkurenčním HFK Třebíč. To byla hlavní témata rozhovoru s místopředsedou „Fošky“ Luďkem Procházkou.

Jaké ambice může mít tým mužů v klubu, který vznikl prioritně kvůli práci s mládeží?

Je to ovlivněné právě mládeží. Tím, že naše týmy hrají vysoké mládežnické soutěže, rostou i možnosti mužského celku. Ti nejlepší hráči odejdou třeba do Jihlavy, ale ti, co tu zůstanou, by měli mít určitě ambice na krajské soutěže.

Na vyšší už ne?

To necháváme přirozenému vývoji. Ale že bychom si tu před léty řekli, že chceme hrát třetí ligu, to určitě ne. Je to otázka také financí, navíc nemáme ani potřebný areál.

V mládeži, ale postupně už také rovněž v mužích, jste konkurencí pro další třebíčský klub, HFK. Už je cítit nějakou rivalitu?

K ní asi dospějeme, pokud se výkonnostně sblížíme. Pro nás by to ovšem byl důsledek, nikoliv hnací motor. Uznávám ale, že pro některé to motorem být může.

Čas od času v kuloárech proskočí informace o tom, že probíhají jednání o možné spolupráci či dokonce spojení obou kubů. Je na tom něco pravdy?

S různou intenzitou i různými záměry, nejen klubů, ale i města, jednání probíhají od chvíle, co jsem v klubu. Byť to někdy vypadalo nadějně, definitivní ano zatím nikdy nepadlo.

Jaké je stanovisko vedení Fotbalové školy?

Ničemu se nebráníme, v některých momentech jsme byli i poměrně aktivní. Musela by se ovšem vyřešit spousta otázek. Nic nevylučujeme, ale jednání musí mít hlavu a patu. Podmínky by prostě měly být pro oba kluby schůdné.