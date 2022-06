Ještě před pěti lety hrály Moravské Budějovice krajský přebor. Rok po pádu z nejvyšší soutěže na Vysočině přišel další sestup - do 1. B třídy. „V B třídě jsme hráli tři a půl roku, protože ta čtvrtá sezona se nedohrála kvůli covidu,“ ohlíží se Tomáš Kyzlink. „V té nedohrané sezoně jsme byli průběžně poslední. Tehdy jsme naznali, že se nebudeme dál trápit, jezdit daleko na Žďársko a podobně, a přihlásíme se do okresu.“

Jenže ve druhé třídě působily Moravské Budějovice trošku jako mimozemšťani. „V průběhu sezony nám všichni říkali, že v této soutěži nemáme co dělat. Byli jsme přece jenom dominantnějším mužstvem přeboru. Ne ve všech zápasech. Ale když jsme někam přijeli a vedli v patnácté minutě 3:0, občas nám to někdo dal najevo,“ popisuje průběh sezony Kyzlink.

Tým proto začal řešit, zda se opravdu nepokusí o návrat do kraje. „Postup určitě nebyl před sezonou naším cílem. Popravdě, ani jsme nechtěli jít znovu výš,“ vysvětluje hrající kouč. „My jsme okres hráli především proto, že jsme neměli čas se scházet a trénovat. Kluci jsou pracovně nebo studijně v Brně, takže se téměř nepotkáváme. Navíc nemáme ani autobus, takže si sami hradíme dopravu na zápasy. Proto jsme nechtěli jezdit někam daleko, což nás nyní stejně čeká.“

Moravské Budějovice ale soutěž rozehrály nad očekávání dobře. „Měli jsme nadstandardní letní přípravu. Možná nejlepší za poslední roky. Z toho vzešel dobrý podzim,“ pokračuje Kyzlink. „Jenže poté jsme totálně zkazili zimu, kdy jsme měli snad jediný trénink. Proto nám nevyšel start do jara a Myslibořice nám utekly až na nějakých dvanáct nebo patnáct bodů. V ten moment jsme žádný postup ani neřešili.“

Jenže i největší rival začal najednou ztrácet. „Řekli jsme si, že to zkusíme, a když vyhrajeme, půjdeme nahoru. Vítěz by měl postoupit. Trošku jsem sice vnitřně doufal, že to zůstane o deset bodů, Myslibořice půjdou fenomenálně nahoru a nebudeme muset nic řešit. Jenže oni konec zvorali stejně jako my začátek, a potom už jsme postup chtěli uhrát,“ usmívá se Kyzlink.

O vítězství v okresním přeboru se nakonec rozhodovalo až v posledním kole. Do něj šli Moravskobudějovičtí s dvoubodobým náskokem, k postupu jim tedy stačila i remíza. „Byl jsem trošku nervozní, protože jsem cítil určitou odpovědnost. Bál jsem se toho, abychom nakonec nezakopli jenom proto, že se zalekneme možnosti něco vyhrát,“ netají Kyzlink. „Na hřišti se to potom potvrdilo. Až když jsme zvýšili na 2:0, tak jsme věděli, že už to zvládneme.“

Všichni v klubu si uvědomují, že je o soutěž výš nečeká nic lehkého. O posilách se uvažovat nedá, příprava bude stejně jako vloni pouze třítýdenní. „My sem nikoho nového nepřivedeme, protože ho nemáme na co nalákat,“ poodhaluje oponu do zákulisí kouč. „Hrajeme zadarmo, bez cesťáků, máme katastrofální kabiny, nemáme žádnou velkou podporu od partnerů ani města. Hrajeme jenom kvůli partě. Abychom se potkali. Nemáme žádné ambice na další postupy, ta doba je v Budějovicích dávno pryč.“

Také proto čeká tým před soutěží patrně jen generálka v Rakousku. „Víc toho neplánujeme, protože kluci by si to zase museli platit ze svého. V sezoně to budeme mít těžké. Přijdeme o tři hráče, kteří budou mít pracovní povinnosti mimo republiku. Takže budeme to hrát se zbytkem týmu a dorostem a uvidíme, na co to bude stačit. Když se spadne, tak se spadne,“ krčí rameny závěrem Kyzlink.

SK MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

fotbalový oddíl

založen: 25. 3. 1911

2016/2017: sestup (po jedenácti sezonách) z krajského přeboru

2017/2018: sestup z 1. A třídy

2018-2021: účastník 1. B třídy

2021/2022: vítěz okresního přeboru, postup zpět do 1. B třídy