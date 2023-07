Humpolečtí fotbalisté si zahráli již v prvním předkole. Po výhře v Nové Vsi nyní nastoupí doma proti Žďáru nad Sázavou. „Je to soutěžní utkání a podle toho k němu přistoupíme. Připravujeme se jako na každého soupeře v sezoně a určitě nechceme nic podcenit,“ prozradil trenér A. F. C. Roman Veselý. „Samozřejmě mohou do utkání zasáhnout hráči, kteří jsou tu nově nebo mladší, například dorostenci, protože šanci se ukázat musí dostat. A kdy jindy? Připravujeme se ale velice precizně.“