Dva zápasy přípravného bloku mají za sebou fotbalisté pelhřimovského FK. Zatímco před týdnem nečekaně prohráli v Kamenici nad Lipou, teď se prezentovali diametrálně odlišným výkonem. Sokolu Sezimovo Ústí nastříleli pět branek.

Kouč pelhřimovských fotbalistů Pavel Regásek je rád, že mladíci zvedají konkurenci v týmu. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Dvě z toho nesou podpis mladíčka Oskara Točíka. „Nechci do novin říci, že je pro mě hráčem do základu, ale jsem s ním maximálně spokojený. Z dorostenců přechod do dospělého fotbalu zatím zvládá nejlépe,“ raduje se pelhřimovský trenér Pavel Regásek.