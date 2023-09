Během minuty však o výhru domácí fotbalisté přišli. „Předtím jsme měli tři čtyři gólovky, které jsme neproměnili,“ lamentoval po utkání trenér Nového Rychnova Dušan Chalupa. „Netrefili jsme bránu, byla tam tyčka, něco chytil gólman. Potom jsme si již mysleli, že je konec. Dostali jsme v podstatě náhodný gól z protiútoku. A o minutu později jsme neodkopli míč z velkého vápna a nahráli ho soupeři.“

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Nakonec se tedy zrodil v podstatě očekávaný výsledek. „Telč u nás nikdy neprohrála. Ale podobně to máme my u nich,“ usmál se Chalupa.

Přes zbytečnou ztrátu dvou bodů je kouč se startem do sezóny spokojen. „Je to dobré,“ pochvaluje si Chalupa. „Začínali jsme totiž s jedenácti dvanácti hráči, protože hodně kluků dělalo na žních a podobně. Ještě tam byly také nějaké dovolené. V posledním utkání už jsme ale měli pět lidí na střídání, to bylo dobré. Je škoda, že jsme to teď nepotvrdili.“

Telč však předvedla také solidní výkon. Její hráči měli první velkou šanci zápasu, obranu domácích udržovali neustále ve střehu. „Oni také spadli z 1. A třídy a prokázali svoji kvalitu,“ uznal rychnovský trenér. „Ale udělali jsme si to sami. Kdybychom vedení ve druhé půli ještě pojistili, tak jsme to zvládli bez problémů. Jenže, znáte to. Nedáš – dostaneš…,“ krčí rameny závěrem Dušan Chalupa.