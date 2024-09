Povedený vstup do sezony si v Pelhřimově chválí. „Náš cíl byl od začátku jasný, vyhrávat zápasy a být na vrcholu. S udržením koncentrace zatím nemáme problém, všichni v týmu víme, o co hrajeme a to je pro nás klíčové," říká o aktuální formě pelhřimovský kanonýr.

Střelec třetí branky se trefil po skvěle rozehrané standardní situaci, která vypadala jako natrénovaný signál. „Věřím, že to tak vypadalo, ale o signál se nejednalo. Daniel Poul, který rozehrával, mi před standardní situací pouze řekl, co mám udělat, a pak už to bylo jen na nás, jestli to dokážeme správně sehrát a já dobře trefit. Se štěstím, ale přece, konečně jsem se trefil také já,” usmál se Smejkal.

Gól na 3:0 z kopačky Tadeáše Smejkala | Video: Milan Horák

Pelhřimov si jde razantně za svými ambicemi. „Pro nás je jasným cílem dostat klub zpátky do čtvrté nejvyšší soutěže, ze které jsme v minulé sezoně sestoupili po špatném jaru. Co se týče mé fotbalové kariéry, tak chci zůstat tady v Pelhřimově a zároveň se věnovat studiu, které je pro mě velice důležité,” dodal k jasným cílům Pelhřimova a své osobní kariéry Smejkal, který byl po utkání ocěnen hráčem zápasu.

Fanoušci Maratonu Pelhřimov po vítězství nad Šebkovicemi | Video: Milan Horák

Maraton se v dalším kole představí v neděli od půl jedenácté dopoledne na hřišt Sapeli Polná, která se nachází s osmi body a pozitivním skóre 7:4 na čtvrtém místě tabulky.