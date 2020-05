Fotbalisty tak předběhly bagry. Ty už nějaký ten den pracují na terénních úpravách, hráči se na prvním tréninku po dvouměsíční pauze sešli teprve v pátek. „Využijeme prostor za brankou směrem k hájovně. Rozhodli jsme se vybudovat hřiště s hybridním povrchem,“ doplnil sekretář klubu.

Náklady na vybudování hřiště pokryje z velké části státní dotace, zbytek financí hradí město. Hotovo by mělo být do konce kalendářního roku. Pro fotbalisty je to důležitý termín. Slavoj měl v posledních letech velmi špatné podmínky pro zimní přípravu. Za tréninky musel dojíždět. „Hřiště bude mít rozměry devadesát na pětačtyřicet metrů, takže na něm bude možné hrát zápasy. My ho budeme prioritně využívat na tréninky. Vzhledem k tomu, že součástí je i osvětlení, bude je možné posouvat do večerních hodin,“ naznačil Pavel Havelka.

Perleťový pohár by. neměl skončit v propadlišti dějin. Žirovničtí by se k němu rádi vrátili v následujícím roce. „Je to tradice, i když je kolem toho spousta starostí,“ přiznal Havelka. Perleťový pohár a obecně letní turnaje už ziskové nejsou, zájem ligových týmů o ně je minimální. „Ligové týmy budeme v budoucnu oslovovat dále, ale otázkou je jaký bude z jejich strany zájem. Další možností je shánět účastníky v regionu,“ vyjmenoval možné varianty Pavel Havelka.

Na regionálním půdorysu už se Perleťový pohár hrál v loňském roce. To o něj usilovaly Velké Meziříčí, Jihlava B, Kamenice nad Lipou a domácí.