O nějaké výhodě nechce ale jeho trenér Pavel Regásek ani slyšet. „Ono se to na první pohled může jevit jako dobrá věc, ale pak se to může změnit v naši velkou nevýhodu,“ prohlásil.

Co konkrétně onou nevýhodou myslí? Pětibodový náskok není vůbec komfortní. I když se tak na první pohled jeví. Pokud by totiž druhá Nová Ves porazila v dohrávce Speřice, dostala by se na dostřel lídra tabulky.

Ten by ve zbylých třech kolech musel hájit jen dvoubodový náskok. Nic záviděníhodného, když se na to podíváte v kontextu dalších věcí. Čekaly by ho zápasy s béčkem Velkého Meziříčí, Ledčí nad Sázavou a Sapeli Polná. „Pokud bude jaro zkrácené, řada týmů ze středu tabulky k tomu přistoupí tak, že si to půjde jen dohrát. Na ně nebude naprosto žádný tlak. Porovnejte to s námi. Pokud bychom jednou prohráli, tak bychom měli rázem nůž na krku. To je na psychiku hráčů nesmírně těžká situace,“ vysvětlil kouč.

Co na to soupeř?

„Zápas s Pelhřimovem by pro nás byl slušnou motivací poměřit se ještě jednou s největším favoritem soutěže a zkusit ho i napodruhé porazit. Ale necháváme to na rozhodnutí svazu, které budeme plně respektovat, ať už bude jakékoliv.“ Václav Pohanka, trenér N. Vsi

Z toho plyne jediné, od první minuty jarní části by Regáskův tým hrál o všechno. „A vezměte si, že stejně jako soupeři nemáme téměř žádnou zimní přípravu. My navíc máme založenou hru na dobré kondici. Abychom mohli na hřišti dominovat, musíme mít natrénováno,“ pokrčil rameny nad současnou situací.

A pak je tu ještě jedna věc. Pelhřimovského kouče by těšilo, kdyby si jeho tým vybojoval vysněný postup do divize v co možná nejkompletnější sezoně.

Sní o tom, že se svěřenci odčiní jedinou porážku v aktuální sezoně, kterou mu připravila Nová Ves. S ní by se potkal hned v úvodu odvet. „Mám rád zápasy, které mají náboj. Nové Vsi máme co vracet, bylo by fajn, kdybychom si proti ní ještě zahráli. Ať se ukáže, kdo je lepší a rozhodne se o tom na hřišti,“ vyslovil přání.