Fotbalisté Košetic míří do středu tabulky 1. A třídy. Pomohla jim k tomu sobotní výhra v okresním derby nad Kamenicí nad Lipou. „Oddechli jsme si. Bodů jsme do teď moc neměli. Před zápasem jsme měli z Kamenice trochu respekt, přece jen je to tým, který by se měl prát o postup,“ svěřil se brankář Sokola Jan Jíša.

Gólman Jan Jíša (vlevo) vychytal Košeticím vítězství nad Kamenicí. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Domácí dostal do vedení Zelenka, krátce před přestávkou srovnal kamenický Filípek. To už ale hosté hráli bez vyloučeného brankáře Přibyla. Za klukovinu. „Udeření soupeře prudce hozeným míčem do obličeje v přerušené hře,“ stojí ve zdůvodnění v zápise o utkání.