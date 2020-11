Není divu, do soutěže vstoupil poněkud rozpačitě. Sice ve druhém kole porazil doma Telč 3:1, ale to byl na delší dobu jediný bodový zisk. Na prohru v úvodu v Rozsochatci navázal nepovedeným zápasem v Třešti (3:0) a následoval kolaps v domácím zápase s juniorkou Humpolce.

Porážka v okresním derby byla hodně bolestivá. Košetice totiž v zápase dvakrát vedly. Když už to vypadalo, že budou brát alespoň bod, popravil je Jakub Žatečka. Tři minuty před koncem otočil na 2:3. „Vzhledem průběhu to byla pro nás hodně nepříjemná porážka. Ještě teď mě to mrzí,“ vyjádřil se kouč.

Právě v souvislosti s tímto zápasem připomenul asi největší bolest týmu a klubu jako takového. „Nebyli jsme kompletní, těžko jsme skládali sestavu. Hlavně v začátku sezony jsme hráli každý týden v jiném složení. To se na našich výkonech a výsledcích muselo podepsat,“ prohlásil logické.

V Košeticích se moc netrénuje. To je známá věc. Není to ale jen za vlády Jiří Musila. Vyrovnat se s tím museli i jeho předchůdci. Těžko to kousal už zesnulý Jiří Cerhan, který klub dovedl k historickému postupu do krajského přeboru. „Těžko se pracuje, když vidím kluky jen v pátek,“ říkával.

V tomto směru se toho moc nezměnilo. „Pořád trénujeme jen v pátek,“ potvrdil Jiří Musil, ale dodal: „Kluci jsou ale hodně poctiví. Řada z nich se připravuje individuálně. Je vidět, že je fotbal baví,“ uvedl.

I proto nakonec přišlo zlepšení. Prohra s Humpolcem B byla posledním bezbodovým zápasem. Následovala vítězství nad Kamenicí nad Lipou, Kostelcem a Novým Rychnovem. Tříbodové zápasy v domácím prostředí prokládaly remízy na hřištích Černíče, Havlíčkova Brodu B a Leštiny. „Bylo znát, že jsme se zvedli. Lépe jsme se na zápasy scházeli, pomohl nám příchod Mazance z Pelhřimova,“ zmínil Jiří Musil důležité.

Tým získal střelce. Hráče, který umí využívat šance, což Košetice před tím nedokázaly. Byla to jejich několikaletá bolest. „Pomohl nám hodně a nejen góly. Po jeho příchodu si začali kluci víc věřit. Všichni herně vyrostli,“ všiml si kouč.

Právě zásluhou závěru podzimu získaly Košetice ne nedůležitou korunu krále Pelhřimovska. V redukované minitabulce vzájemných zápasů. „Není to bezcenné, naopak. Musím říci, že právě v těchto zápasech nám hodně pomohli fanoušci. Ty máme výborné.“

S jídlem roste chuť, takže na jaře budou hráči Sokola chtít aktuální šestou příčku ještě vylepšit. „Jasně, o postup nehrajeme, ale chceme být alespoň tam, kde jsme teď. Nebo se třeba posunout na třetí čtvrtou příčku,“ naplánoval Jiří Musil.