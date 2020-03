Dodává ale, že současná nařízení bere hodně vážně. V rozporu s nimi rozhodně nic nedělá. „Jednou jsou to nařízení vlády a my se jimi řídíme. Žádné tréninky nesvolávám,“ ubezpečil.

Přesto klubový život v obci u Humpolce rozhodně neustal. Hráči osaměle neběhali. Naopak shlukovali se do malých skupinek. „Běhali jsme po čtyřech pěti. Kluci se domlouvali mezi sebou. Teď přišlo omezení o počtu osob na veřejnosti, takže už nejde ani to. Už je to na každém zvlášť,“ přiblížil reakci na úterní zpřísnění opatření o volném pohybu osob.

Ve Speřicích je nyní kondiční příprava na vyloženě dobrovolné bázi. „Nic nekontroluji, nemám k tomu důvod,“ tvrdí Holenda s odkazem, že rozhodně nebude hráče nutit odevzdávat data z aplikací z mobilních telefonů. „Pošlu jim smsku, kolik by toho měli týdně naběhat, a jak s tím naloží, je na nich,“ odmítl dělat drába.

Začít mohou hned

Na malé vesnici to ani není potřeba. Tam si každý vidí nejen na dvůr ale i do kuchyně. Lidi se znají důkladně, vědí, co od druhého mohou čekat. „Mám v týmu takové, kteří byli zvyklí se hýbat denně. Samozřejmě nevěnovali se jen fotbalu, ale zašli do posilovny, zahráli si volejbal. Těm pohyb teď chybí a s plněním tréninkových pokynů nebudou mít problém. Kdo měl horší přístup k tréninku doteď, ten sám pracovat nebude. Toho tento stav nezmění,“ ví Holenda.

I on s napětím čeká, kdy mu situace umožní svolat tým a třeba i dohrát sezónu. Přepnout do herního modu prý těžké nebude. „Až to půjde, začít hrát zápasy můžeme prakticky ihned. Týden práce s míčem nám bude stačit. Kdo odmakal zimní přípravu, problém mít nemůže. Navíc kluci jsou na fotbal už tak natěšení, že hrát by šel teď každý,“ popsal rozpoložení hráčů Dálnice.