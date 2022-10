Zdroj: is.fotbal.czTen zaznamenal tři branky svého celku. „Pomohlo mi, že jsem hned z první šance dal gól. Matěj Fiala, náš nejmladší hráč, který s náma hrál poprvé v základu, mi dal balón za obranu a povedlo se mi to gólmanovi uklidit na zadní tyč,“ popisuje průběh své kanonády Mišovic.

Další góly přidal rovněž ještě v první půli. „Druhý jsem dal ze standardky. Myslím, že gólman tam chyboval. Bylo to dost z úhlu, a on si stoupnul na zadní tyč. Tak jsem ho zkusil překvapit. Roman Piskačů tam dobře přebíhal a zapadlo to do brány. Před třetí brankou to kluci dobře sehráli na prostředku a já už to dostal před prázdnou branku,“ chválil spoluhráče.

Čistý hattrick mu překazil spoluhráč Lukáš Sobek, který svoji branku přidal mezi druhý a třetí gól Mišovice. Ten se na něj ale vůbec nezlobí. „Určitě ne,“ směje se. „Lukášovi to přeji. Přál bych mu, aby takových gólů dával víc.“

Po výhře v Batelově čekají do konce podzimu Leštinu dva domácí zápasy. Pomůže týmu bodový import k dalšímu vzestupu tabulkou? „Nevím proč, ale doma se nám vůbec nedaří,“ přemítá Mišovic. „Zatím jsme tam vyhráli jen jednou. Víckrát jsme vyhráli venku. Největší problém asi nastal minulý týden, kdy jsme dokonce prohráli s Havlíčkovou Borovu. Ta do té doby ani jednou nezvítězila. Asi jsme to trošku podcenili a bohužel jsme s nima ztratili. Teď nás čeká hodně těžký soupeř, druhá Přibyslav. Věříme si i na ní, i když to nebude jednoduché. V posledním kole pak přivítáme Antonínův Důl, ten bychom porazit měli,“ doufá leštinský kanonýr víkendu.