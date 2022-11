Byla to přestřelka dvou kanonýrů. V nedělním utkání 1.B třídy Ždírec B - Světlá B viděli diváci devět branek (4:5) a skvostný výkon dvou hráčů. Na tři góly domácího Matěje Vopršala odpověděl hostující Miroslav Křikava čtyřmi brankami.

Svůj letošní účet v této soutěži tak světelský hráč zaokrouhlil již na dvacet branek a suverénně vévodí pořadí kanonýrů.

Kanonýr Světlé nad Sázavou Miroslav Křikava.Zdroj: Libor PlíhalJeho výkon je o to zajímavější, že o den dříve odehrál Křikava celý zápas 1.A třídy Lípa - Světlá nad Sázavou (2:3), kde se na výhře svého týmu podílel jednou brankou. „Míra je rozený střelec. On má fotbal hodně rád, to je hodně důležité,“ pochvaluje si trenér Tomáš Frejlach.

Bodejť by ne. Křikava sice nastupuje primárně za B tým, ale i letos vypomáhá také áčku. Především v domácích zápasech, kde potvrzuje svoje dispozice. A nezřídka rozhoduje o zisku důležitých bodů.

V duelu proti béčku Havlíčkova Brodu nastoupil v osmdesáté minutě a již po minutě na hřišti rozhodl o výhře 3:2. Ve střetnutí s Pohledem naskočil na hrací plochu čtvrt hodiny před koncem a v 81. minutě srovnal na konečných 1:1.

Ke zmíněným dvaceti trefám za béčko na podzim přidal další čtyři v A týmu. „On je prostě lídr,“ hodnotí pozitivní přínos zkušeného hráče Frejlach. „Už jen tím, že dává hodně branek, mančaftu výrazně pomáhá. Ale je znát i ve hře. Sklepává balony, dokáže je rozehrát, takže je platný ve všech směrech.“

Oddanost kopané přináší Křikavovi i osobní odměnu. V utkání se Ždírcem se v samém závěru sešel na hřišti v jednom dresu i se svým synem.