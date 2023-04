Zdroj: is.fotbal.czK celkovému vyznění zápasu byl však spíše skeptický. „Celkově to asi moc krásný fotbal nebyl. Spíš takový ubojovaný. Domácí byli lepší než my, takže můžeme být s bodem spokojeni,“ netají Filípek.

Přestože sám vstřelil hattrick a má zásadní podíl na importovaném bodu, Filípek i svůj výkon hodnotí kriticky: „Z mojí strany to zase tak povedený zápas nebyl. Nemyslím si, že bych hrál nějak extra dobře.“

První dva góly v prvním poločase znamenaly vždy vyrovnání náskoku Nové Vsi. „První byl z penalty, to je taková povinnost dát gól. Druhý gól byl zblízka, v podstatě z malého vápna,“ popisuje své trefy Filípek.

Svým třetím gólem pět minut po začátku druhé půle ale dostal Kamenici do vedení 3:2. „Padl ze situace, kdy jsem prostě jen zavřel oči a snažil se trefit branku,“ uvedl Filípek s tím, že vedení jeho tým v podstatě nemohl udržet. „Podle mého to určitě nešlo. Od té naší třetí branky jsme se v podstatě nedostali za půlku. Nová Ves měla tři čtyři dobré šance na vyrovnání, nakonec se jim to i povedlo.“

Tomáš Filípek svým hattrickem zaútočil na zatím nejlepšího střelce přeboru a svého spoluhráče Martina Dvořáka. Na lídra kanonýrů ztrácí se svými jedenácti góly tři zásahy.

Plánuje atak svého spoluhráče? „My se s Martinem hecujeme každý trénink i zápas,“ netají Filípek. „Celkově máme spolu dobrý vztah. Teď se mu třeba trochu nedaří, zase to tam ale napadalo mně. A když to naopak nejde mně, on spolehlivě zaskočí. Takto se vzájemně doplňujeme. Což je nakonec dobře především pro celý mančaft. Protože soupeři se nemohou soustředit jen na jednoho hráče.“