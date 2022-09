Všechny góly padly do přestávky, po změně stran se už nic důležitého na hřišti nestalo.

Jednadvacetiletý Jiří Honzl si nevzpomíná, že by někdy v utkání dospělých nastřílel hattrick. „Možná to bylo opravdu poprvé, co jsem dal v jednom utkání tři góly,“ zamyslel se nad svou střeleckou bilanci fotbalista, který působí v Pelhřimově druhým rokem. Předtím kopal v nedalekém Humpolci, ale až teď si fotbal užívá.

I když by to mohlo být ještě lepší. „Trénuje s áčkem, ale tam je třináctým čtrnáctým hráčem,“ zmínil na adresu levonohého fotbalisty trenér pelhřimovského béčka Robert Pozník.

Sám Jiří Honzl se za střelce rozhodně nepovažuje, ostatně do Pelhřimova přestupoval jako levý obránce, případně záložník. Až v novém působišti se posunul víc dopředu, takže se začal prosazovat i v koncovce. Spolu s nedělními třemi trefami má zatím na podzim na kontě šest gólů. „Pro soupeře byl zatím nejvíc nepříjemný tím, že napadá jeho rozehrávku, výborně presuje. V tom je největší přednost Jiřího Honzla,“ připomíná Robert Pozník.

Své tři nedělní trefy střelec zápasu nepovažuje za ozdobu utkání. „Na krásu nic moc. První gól jsem trefil už v sedmé minutě skluzem, druhý gól ve 22. minutě jsem dal, když mě nádherně našel Petr Heřmánek. A třetí byl z penalty po faulu na Honzu Pavouka. Měl jsem chuť na hattrick, ale úplně se mi penalta nepovedla, brankář si na míč sáhl, jsem rád, že to tam padlo,“ vracel se Jiří Honzl ke svým třem nedělním trefám.

Když má říct něco o svých fotbalových rezervách, mluví na rovinu. „Dostávám hodně žlutých karet. Za blbosti, za zbytečné fauly,“ uvědomuje si slabinu. „Mimo hřiště je to nenápadný, hodný kluk. Na hřišti se někdy zbytečně dostává do konfliktů. Musíme na tom zapracovat,“ dodává trenér Robert Pozník.

Jiří Honzl by chtěl dostávat víc příležitostí v áčku, ale v béčku se cítí výborně. „Výbornou partu máme v béčku i v áčku, klubu se teď daří, vládne pohoda,“ zdůrazňuje mladý fotbalista.

Třetím rokem studuje v Brně ekonomiku, myslí na titul inženýra. A studium má pochopitelně přednost. „Fotbal chci hrát dál, určitě alespoň pro zábavu. Škola je náročná, na fotbale se od studia alespoň trochu odreaguju,“ dodává Jiří Honzl.

KANONÝR DENÍKU - 8. KOLO

HAVLÍČKOBRODSKO: Jan Marek (Tis, 1. B třída) - 4 branky

JIHLAVSKO: Marian Blaško (Batelov, 1. B třída) - 4 branky

PELHŘIMOVSKO: Jiří Honzl (Pelhřimov B, 1. B třída) - 3 branky

TŘEBÍČSKO: Petr Petz (Vladislav, okresní přebor) - 4 branky

ŽĎÁRSKO: Martin Žák (Nová Ves, krajský přebor) - 3 branky