Zdroj: is.fotbal.czTrenérovu kritiku bohdalovský kapitán netají. „Opravdu mě před zápasem trošku popíchl, že bych se mohl prosazovat častěji a přidat nějakou branku navíc,“ uznal Koukal.

Starči potom nasázel ne jeden, ale hned čtyři góly. „Párkrát se mi to už podařilo,“ vzpomíná Koukal. „Dalo by se říci, že tak jednou za sezonu mi to tam podobně napadá. Je ale pravda, že teď už se mi to dlouho nepodařilo.“

Pokud jde o průběh zápasu, vše podstatné se z pohledu výsledku i výkonu Koukala stalo v prvním dějství. „Spadlo mi tam vlastně všechno, o co jsem se pokoušel. Bylo to trošku i o štěstí,“ ví devětadvacetiletý fotbalista. „Ve druhém poločase jsem měl také ještě nějaké příležitosti, ale brankář mě vychytal.“

Víkendové dění výrazně ovlivnilo počasí. V „bohdalovské“ skupině 1. B třídy se odehrály pouze tři zápasy ze sedmi. „Počasí bylo asi jako všude. Terén byl podmáčený, ale na hru regulérní,“ popsal stav hrací plochy Koukal.

Po vítězství nad Starčí mají v Bohdalově i celkově lepší náladu. „Ze začátku jara jsme byli trošku namočeni do sestupových vod, ale teď jsme již odskočili a můžeme pohlížet i k přednějším příčkám,“ pochvaluje si Koukal. „Žádné postupové ambice nemáme. Můžeme si tak jít v klidu zahrát pěkný fotbal a vyhrát co nejvíce zápasů.“