Zdroj: is.fotbal.czAni hattrick či vyšší gólový příspěvek není jeho neobvyklou disciplínou. „Už to ale nějakou dobu nepřišlo,“ usmál se Maleta. „Poslední sezony jsem hrál na křídle, až v poslední době jsem se dostal do útoku. Tak to trenérovi splácím.“

Povedlo se mu to zrovna v utkání se silným soupeřem. „Byl to jeden z kvalitnějších týmů v soutěži, ve kterém hrají spíše mladší hráči. My se na utkání s nimi hodně těšili,“ přiznal dvaadvacetiletý útočník.

Jenže vstup do utkání se HFK nevydařil. Rychle inkasovaná branka, poté nucené střídání gólmana… „Zápas pro nás nezačal zrovna nejlépe. Když se nám zranil jediný brankář a neměli jsme náhradu, musel jít chytat hráč z pole,“ popisuje horké chvilky Maleta. „Samozřejmě jsme měli strach, aby to dobře dopadlo. Všichni proto dělali maximum toho, co umí. Zvládli jsme stav nejen otočit, nakonec jsme zápas vyhráli.“

Maleta si svůj gólový příděl rozdělil na půl do obou herních částí. V současném ročníku přitom HFK a návrat do přeboru pomýšlet nemůže. Nemá osobně ambice hrát vyšší soutěž? „Sám nevím, co bude, nebo nebude,“ odmítá Maleta spekulovat o své fotbalové budoucnosti. „Také bych rád věděl, co bude dál,“ naráží na předsezónní spekulace o možném sloučení třebíčských fotbalových klubů.

Že by však zamířil někam jinam, o tom vůbec nepřemýšlí. „Ne ne, já dělám všechno jenom pro Třebíč. Ať pro jeden, tak pro druhý tým,“ vyznává se Maleta, jenž zamlada hrával ve druhém městském klubu, FŠ Třebíč.