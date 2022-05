Kamenice potřebovala bod a šla za ním hodně kostrbatě. V poločase vedl Rozsochatec 2:0, její branky obstaral v 11. a v 17. minutě Martin Venc. „Nezačali jsme dobře, ale ve druhém poločase se nám to podařilo otočit a spadl nám kámen ze srdce,“ říkal v neděli bezprostředně po utkání trenér kamenických fotbalistů Josef Hadrava.

Kamenice měla problém se vstupy do zápasů na jaře víckrát, podle trenéra byly na vině časté změny sestavy zaviněné zraněním hráčů. V Rozsochatci platilo i to, že Kamenice umí bojovat až do konce a pro vítězství si dovede jít i za nepříznivého vývoje.

Parádní šlágr: Dukovany srovnaly krok, zápas jara proti Rapoticím viděl plný dům

Klub ostatně v jarních bojích neprohrál, na seznamu ztrát zůstává pouze porážka 1:2 v Košeticích na počátku loňského listopadu. „Zraněné hráče ze základní sestavy se nám naštěstí dařilo nahradit dorostenci, měli jsme kam sáhnout,“ připomněl Josef Hadrava.

V neděli se navíc včas probrali kameničtí střelci. V 57. minutě snížil na 1:2 Tomáš Zahradník, o deset minut později vyrovnal Josef Hadrava a v 82. minutě rozhodl utkání Martin Dvořák, pro něhož to byl sedmatřicátý gól v sezoně.

Když pak rozhodčí Jaroslav Nebola foukl do píšťalky naposledy, mohly vypuknout zasloužené kamenické oslavy. „S oslavami jsme začali hned v neděli v Rozsochatci, postup si budeme dál užívat ve zbytku sezony,“ prozradil trenér mužstva, které už má postup do nejvyšší vysočinské soutěže v kapse.

OBRAZEM: Udělali jsme důležitý krok k záchraně, lebedil si spokojený Procházka

První domácí oslava, pochopitelně s větším počtem příznivců kamenického fotbalu, se tak uskuteční v sobotu 14. května, kdy do Kamenice nad Lipou přijede béčko Havlíčkova Brodu. „Brod je dobrý soupeř, těšíme se na kvalitní fotbal. Po zápase úspěch klubu oslavíme v Kamenici na náměstí, počítáme, že se bude slavit v kašně,“ nastínil podobu oslav Josef Hadrava.

Mimořádnou atmosféru bude mít i poslední soutěžní utkání Kamenice, které se uskuteční v sobotu 11. června a kde soupeřem bude Leština. „Přímo na stadionu zahraje kapela Brutální Jahoda, těšíme se na klubovou hymnu, kterou Brutální Jahoda nahrála, navíc naživo,“ dodával Josef Hadrava.