Karty jsou rozdané jasně. Poražený z tohoto duelu definitivně vypadne z postupového boje. V případě nerozhodného výsledku pak zřejmě oba mančafty. „V Kamenici nás nečeká nic jednoduchého, její kvality dobře známe. To dobře poznaly i celky Třebíče a Chotěboře,“ uvědomoval si kouč Okříšek Vladimír Hekerle.

Jeho svěřenci ale mají co napravovat za týden starou ztrátu dvou bodů po domácí remíze 1:1 s Ledčí nad Sázavou. „Pokud chceme v sobotu uspět, musíme podat takový výkon, jak jsme předvedli s Ledčí až po změně stran. Doufám, že do utkání vstoupíme koncentrovaně a zodpovědně hned od první minuty,“ zdůraznil Hekerle.

Svízelná situace. Fotbalisté Pelhřimova stojí tři kola před koncem nad propastí

Vedoucí Fotbalová škola Třebíč bude potvrzovat roli favorita rovněž v sobotu, ale až od 15.00, kdy před vlastními fanoušky hostí o záchranu bojující rezervu Vrchoviny. Veledůležitý přímý záchranářský duel se odehraje v Žirovnici, kam dorazí předposlední rezerva Žďáru.

Až jako poslední z kvarteta, jež bojuje o postup do divize, vyběhnou ke svému duelu fotbalisté Chotěboře. V neděli hrají od 15 hodin v Pacově. „Hodně obtížný protivník, zvlášť v domácím prostředí, kde mu vydatně pomáhají fanoušci. My ale dobře víme, o co hrajeme, nic jiného, než výhra nás nezajímá,“ neskrýval kormidelník Chotěboře Martin Jakeš.

Pokud nyní oba dva vedoucí celky tabulky přeboru uspějí, rozdají si to v dalším kole v přímém souboji o celkový primát.

KP VYSOČINY – 26. KOLO

SOBOTA: Kamenice nad Lipou – Okříšky (11.00), FŠ Třebíč – Nové Město B (15.00), Žirovnice – Žďár B (16.30).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Bystřice nad Pernštejnem (10.30, hřiště Stáj), Pacov – Chotěboř (15.00), Rapotice – Velké Meziříčí B, Ledeč nad Sázavou – Nová Ves (oba 16.30).