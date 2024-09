„Se vstupem do sezony jsme v rámci možností spokojeni. Nepovedl se nám pouze zápas v Pelhřimově, ale jinak jsme s předvedenou hrou, kterou se prezentujeme, spokojeni. Ani v Pelhřimově náš výkon nebyl špatný, měl své parametry, ale nestačilo to. Jsme velice rádi za naší prozatimní koncovku, daří se nám střílet góly, o tom to je,” hodnotí Jaroš dosavadní průběh podzimní části.

Změn v kádru Kamenice moc nebylo, tým zůstává v podobném složení jako v minulém roce. „Vrátil se nám na jaře po operaci Tomáš Filípek, takže už před koncem loňské sezony probíhala rekonvalescence a postupný návrat zpět do sestavy. V tréninkovém procesu je od léta a postupně sbírá i minutáž v zápasech. Tým před letošní sezonou posílil František Fáber z Kunžaku a odešel Filip Brož do Jindřichova Hradce,” dodává k aktuálnímu složení týmu Jaroš.

Na každý zápas přitom jeho tým nastupuje se stejnou filozofií. „Na každé kolo se připravujeme úplně stejně, bez ohledu na soupeře. V týdenním tréninkovém cyklu dbáme na to, abychom ho absolvovali v co největším počtu s maximální intenzitou a kvalitou. To je pro nás klíčové a zatím si to držíme. Hráči to zvládají perfektně a je to velice znát následně v zápasech. Co se týče zápasů, tak koukáme pouze na sebe a na naši hru. Nechceme se podřizovat soupeři,” vysvětluje Jaroš herní strategii týmu.

Kamenice každoročně vykazuje svoji kvalitu na horní příčky soutěže. „Moje největší přání je vždy, abychom sezonu odehráli zdraví a netrápila nás vážná zranění. Samozřejmě, musí nás to všechny také bavit, jinak to nemusíme dělat. Co se týče našich ambicí, určitě se chceme držet co nejvýše to půjde, abychom potvrdili kvalitu týmu, kterou bezpochyby máme. Boj o postup by byl hezký a pokud by to vyšlo, tak bychom byli určitě pro. Ano, v lize vidíme Pelhřimov, který je z mého pohledu největší favorit, a pokud ukážeme, že si naší kvalitou zasloužíme druhé nebo třetí místo, tak budeme druzí nebo třetí. Určitě to nechceme lámat přes koleno za každou cenu, ale postupu bychom se určitě nebránili,” uzavírá trenér Jaroš.