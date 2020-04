On a několik dalších právě tyto hráče trénovali v mládežnických kategoriích a patří mezi strůjce „speřického zázraku“. Pojďme si představit jednotlivé členy kádru. Podívejme se na ně očima právě Jiřího Holendy.

Adam Žáček

Odchovanec Čejova je tu tuším od roku 2016. Byl v dorostu Havlíčkova Brodu, pak hrál v Herálci, odkud už šel k nám. Myslím, že to byla zásluha Davida Jančíka, který je s ním velký kamarád. Je dobrý brankář, navíc to umí i v poli. V našem áčku by se tam neztratil, je na tom skvěle po atletické stránce, ale my ho potřebujeme v bráně.

David Moravec

Také je odchovancem Čejova, ale tam poměrně brzy skončil. Přes Humpolec se dostal v roce 2011 k nám. Ve Speřicích je už od žáků.

Patrik Moravec

Dvojče Davida. Z Čejova ale přišel malinko déle. Bude tu tak čtyři roky.

Jan Moravec

Jeho maminka se ve Speřicích narodila, teď bydlí v Jiřicích. S fotbalem u nás začínal, s malinkou přestávkou, kdy byl na střídavém startu v Humpolci, hraje u nás dosud. Dva roky byl jen v béčku, ale pak začal zase víc trénovat a do prvního týmu se vrátil.

Jiří Holenda ml.

Máme trvalý pobyt v Humpolci, ale ve Speřicích už asi deset let bydlíme, postavili jsme si tu. Já odsud pocházím a Jirka je taky vlastně doma. S fotbalem tu začínal, pak byl rok ve Vlašimi, zahrál si i v Jihlavě. Chvíli byl také v Humpolci. Všechno to ale byly jen střídavé starty do mládeže.

David Jančík

Spolu s Jirkou jsou dva, kteří za Speřice hrají a zároveň tu i bydlí. Je tedy náš odchovanec. Část mládežnických let byl v Jihlavě a v Humpolci. Z důvodu studia v Jihlavě skončil, vrátil se domů. Tehdy si to rozhodl sám, dal přednost škole před fotbalem na vyšší úrovni.

Martin Štěpánek

Bratr Davida Štěpánka, který hraje za Jablonec. Začínal u nás ve starší přípravce. Je to ryzí Speřičák, velký srdcař. Je v klubu neustále s jednou malou přestávkou. Asi na půl roku se mihl v Humpolci, ale nevím, jestli tam vůbec odehrál zápas.

Dominik Vlček

Bratránek Martina a Davida Štěpánka. Další náš odchovanec a další obrovský srdcař. I on si zahrál v Jihlavě a Humpolci, ale víc času strávil doma ve Speřicích. Když máte v mužstvu dvojici Štěpánek, Vlček, ubude trenérovi polovina práce. Uřídí to na hřišti i mimo něj. Pokud je trenér má na své straně, je to hodně jednoduché.

Martin Pohan ml.

Za trenéra Kubíka byl chvíli v Humpolci. Jinak je ale dalším naším odchovancem, s fotbalem tady začínal ve starší přípravce. Výborný fotbalista, který se trochu hůř rejduje. Škoda, že má teď přetržený vaz. Věřím ale, že se brzy vrátí a zase nám pomůže.

Pavel Svoboda

Když je zdravý, hrál by za áčko i béčko. To béčko mu rozmlouvám, protože má potíže s koleny. Taky je to velký srdcař, fotbal miluje. I on začínal ve Speřicích, ale až jako mladší žák. Byl Jihlavě a střídavý starty měl v mládeži Humpolce.

Marek Fukan

Odchovanec Herálce. Hrál také v Pelhřimově, Humpolci a pak byl v Rakousku. V té době k nám jezdil na tréninky. Zalíbilo se mu to tehdy tak, že se z Rakouska vrátil k nám. Fotbalista je to úžasný, jen ho zabrzdilo zranění.

Patrik Soukup

Začínal v Čejově, ale je tu už od roku 2011, tedy od mladších žáků. V žácích a dorostu si na střídavé starty odskakoval do Humpolce, ale pak se vrátil. Beru ho jako odchovance.

Pavel Honzárek

Začínal s fotbalem v Humpolci a došel tam až do áčka. Ani nevím, jak jsme upekli jeho příchod k nám. Ze Speřic ale pochází jeho otec, tak ho to sem táhlo. Pro nás je platným hráčem, protože má kvalitu i zkušenosti.

Martin Eremiáš

Začínal ve Speřicích, byl v Jihlavě i Humpolci na střídavých startech. Beru ho jako Vlčka a spol., je naším odchovancem. Je tu s námi od mladších žáků.

Matěj Maděra

Náš odchovanec, poctivý hráč. Hodně trénuje, ale není vnitřně přesvědčený, že má na krajský přebor. Je na mě i na něm, abychom tohle zlomili. Věřím, že jeho čas přijde.

Josef Boček

Přetrhl si vaz, na podzim toho moc neodehrál. Dostával se do formy, na jaře by hrál asi pravidelně. Začínal v Ledči, pak hrál chvíli v Kožlí. Odkud šel do Hněvkovic, kde jsme si ho našli my.