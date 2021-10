To, že celek ze žďárského okresu mohl exotickou posilu nasadit již do minulého zápasu, je především jeho zásluhou. Cesta byla podobná, jakou se ziskem dvou ukrajinských hráčů v létě uspěly Rapotice.

Opět pomohly sociální sítě. „Stejně jako Rapotice, i já jsem se podíval na facebookovou skupinu, kde kluby shánějí hráče. Tady ovšem šlo o iniciativu Daria,“ poznamenal Mužátko.

A dál pokračoval. „Dario psal, že hraje v Brně-Modřicích futsal a chtěl by si k tomu zahrát i velký fotbal. Odepsal jsem mu proto, ale přiznávám, že moc jsem si od toho nesliboval.“

Ale podařilo se. Vyřízení veškerých papírových formalit bylo ovšem také na bedrech třiatřicetiletého kormidelníka Radešínské Svratky.

„Nejobtížnější bylo zjistit, co je vlastně všechno potřeba. Pak už to není až tak složité, v každém případě to byla nová zkušenost,“ usmíval se.

Jako dlouho čtyřiatřicetiletý Brazilec s japonskými kořeny ve Svratce bude působit, zatím není jasné. „V Modřicích je na neurčito, takže těžko říci. Ve zbytku podzim bude nastupovat určitě za nás, poté uvidíme, co bude dál,“ vysvětloval.

Zápasová premiéra se nové akvizici povedla. V pouťovém utkání před bezmála pětistovkou diváků zdolali fotbalisté Radešínky Herálec 1:0. „Pro Daria to byl těžký debut. On je ale výborný na míči, jen ho musíme na hrotu útoku lépe využít,“ zdůraznil.

A jak se trenér se svým novým svěřencem dorozumívá? „Dario umí výborně japonsky, což nám moc nepomohlo. (smích) Naštěstí ovládá také angličtinu, kterou tak nějak zvládnu i já. Prostě se spolu nějak domluvíme,“ usmíval se.

Dario Aoki si ihned získal také svratecké fanoušky. „Diváci byli samozřejmě spokojení. Po zápase s nimi Dario udělal pár fotek, dostal na cestu do Brna řízky a pár buchet, a mohl vyrazit,“ dodal Mužátko.

Brazilský fotbalista toho dosud o českém fotbalu příliš nevěděl. „Slyšel jsem, že je fyzicky náročný a hodně soubojový,“ přiznal v rozhovoru pro klubový web Dario Aoki.

Své cíle, s nimiž do klubu přišel, rovněž prozradil. „Doufám, že mohu klubu pomoci v tom, aby stoupal tabulkou. Znám letošní výsledky Svratky, ale i to, kde ho tlačí bota,“ sdělil.