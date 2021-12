Nebylo to příliš radostné hodnocení. Fotbalisté HFK Třebíč si uplynulý podzim v elitní krajské soutěži na Vysočině za rámeček stoprocentně nedají. „Nemůžeme jej hodnotit jinak než jako neúspěch,“ neskrýval hrající asistent trenéra HFK Radek Durda.

Ten zkraje sezony mužstvo sám vedl coby hrající kouč. V průběhu podzimu se ale k mužstvu jako hlavní trenér po čase vrátil Michal Sobota.

Start do sezony přitom neměli třebíčští fotbalisté úplně špatný. Sice začali těsnou prohrou v Přibyslavi, ale poté doma zdolali Polnou vysoko 5:1. Následovala série čtyř remíz, z nichž některé dodnes mrzí. „S Chotěboří a béčkem Vrchoviny jsme přišli o výhru těsně před koncem. Zkrat s Ledčí, kdy jsme ztratili vedení 3:0, snad ani nemá cenu komentovat,“ zlobil se Durda.

Právě těchto šest bodů týmu v tabulce citelně chybí. „Měli bychom jich sedmnáct a byli docela daleko od sestupových vod. Na tabulku by se hned dívalo jinak,“ potvrdil.

Od prohry na půdě lídra ze Speřic to šlo s HFK z kopce. Z pěti proher při skóre 1:19 se vyjímala hlavně ta domácí 0:3 od posledního Bedřichova. „Hosté dřeli a bojovali, vyhráli naprosto zaslouženě,“ musel tehdy uznat.

Z nejhoršího dostala před pár lety třetiligový klub vydřená výhra 2:1 v derby na půdě Okříšek. „První půle byla špatná, ale ve druhé jsme to odbojovali a tři body vyválčili,“ ocenil Durda.

Největší problémem Třebíče je defenziva. Tolik branek v soutěži žádný jiný celek neobdržel. „Je to o bránění celého mužstva. Nestojíme v bloku, místy si každý hraje co chce, je to špatné,“ přiznal.

Jaro bude pro Horácký fotbalový klub hodně náročné. „Čeká nás boj o záchranu, to je jasné. V první řadě musíme kádr doplnit, protože je hodně úzký,“ uvědomoval si.

A kde konkrétně? „Rozhodně potřebujeme kvalitního stopera. Tam na podzim nastupoval Florián, který pak ovšem citelně chybí ve středu zálohy,“ dodal Durda.