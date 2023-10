V utkání přitom dlouho nic tak jasnému výsledku nenasvědčovalo. „První poločas byl takový mizerný. Od nich šly jenom nakopávané balóny a pro nás bylo těžké se prosadit. Ve druhém poločase se to ale podařilo a pro tým bylo vítězství, s ohledem na porážku z minulého kola (doma s Dobronínem 2:4), hodně důležité,“ popsal průběh duelu Jan Brož.

Ten dosud vstřelil jen dva góly, v neděli přidal tři další. „Já se spíš snažím hrát hodně pro tým. Mám hodně asistencí,“ vysvětluje Brož. „V tomhle zápase ale bylo dobře, že jsme dali branky oba útočníci. Zatím jich více stříleli hráči zezadu a nám se s Michalem Petrášem až tolik nedařilo. Osobně si ale žádné střelecké mety nedávám, pro mě jsou důležité výhry týmu.“

Ty opravdu přicházejí, Nový Rychnov je v čele A skupiny 1. B třídy. S jasnými myšlenkami na návrat o soutěž výš. „Jasně, jdeme si za tím,“ má jasno víkendová Osobnost Deníku na Pelhřimovsku. „Akorát potřebujeme vyřešit účast hráčů na zápasech. Teď jsme například měli jen jednoho člověka na střídání. Po jeho vystřídání se nám zranil jiný spoluhráč a dohrávali jsme tak v deseti. To je náš problém. Jestli budeme chtít jít nahoru, budeme toto muset vylepšit.“

Varováním pro Nový Rychnov jsou i jediné dvě podzimní ztráty. Remíza s Telčí a zmíněná prohra s Dobronínem. Rovněž týmy s vyššími ambicemi. „S Telčí jsme byli v zápase lepší, jen jsme to nedotáhli do vítězného konce. Dobronín nás trápil vždycky, oni hrají opravdu dobře,“ uznal Brož.

Překvapivé přitom bylo, že tato klopýtnutí přišla na domácím hřišti, kde se tým může opřít o velkou diváckou podporu. „Ale i teď do Leštiny za námi přijelo hodně lidí. To mě překvapilo, přece jenom to není úplně blízko. Ale jejich podpora nám dělá radost,“ vzkazuje fanouškům rychnovský útočník.

Ten se spoluhráči již vyhlíží víkendové okresní derby s béčkem Pelhřimova. „Ze začátku sezóny se jim moc nedařilo, teď už se dotáhli nahoru skoro za nás, takže to nebude určitě nic jednoduchého,“ odhaduje Jan Brož. „Ale hrajeme doma, a pokud nepřijedou nějak extrémně posílení klukama z áčka, neměl by to pro nás být problém utkání zvládnout.“