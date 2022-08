Start do nové mistrovské sezony se lépe vydařil celku z Jihlavska. Sapeli totiž před týdnem zvítězilo na hřišti Náměště 3:1. „Tohle ale určitě nebyl test naší kvality. Náměšť nás prakticky neprověřila, gól nám vstřelila z jediné pořádné šance. Jinak jsme měli utkání pod kontrolou,“ hodnotila letní ofenzivní posila Polné Petr Sodomka.

Právě on výhru svého celku vstřeleným hattrickem ve druhé půli zařídil. Na souboj s horkým favoritem postupu do divize se těší. „Osobně si nemyslím, že je Pelhřimov nejlepším týmem v soutěži. Třeba Nová Ves mi přijde kvalitnější. To ovšem nic nemění na tom, že nás čeká velice těžký zápas proti silnému soupeři,“ zdůraznil Sodomka.

Nedělnímu protivníkovi Sapeli se vstup do ročníku tolik nepovedl. Navzdory značné herní převaze totiž Pelhřimov doma s Okříškami pouze remizoval 1:1. „S výsledkem jsem samozřejmě spokojený být nemohl. V poli jsme ovšem odehráli dobré utkání,“ komentoval kouč FK Maraton Richard Zeman.

Podobně jako na jaře proti stejnému celku na jeho půdě, i tentokrát jeho ovečky pohořely v koncovce. „Poměrně brzy jsme inkasovali a pak zahazovali jednu šanci za druhou. Čtyřikrát zvonila konstrukce branky Okříšek, minimálně tolik dalších příležitostí pak zlikvidoval gólman Fiala,“ postýskl si.

Pelhřimov nakonec aspoň vyrovnal, ale pro nedělní magnet kola přišel o vyloučeného Blokeše. „K tomu nám ještě minimálně další dva hráči budou rovněž chybět. Šanci tak dostanou jiní,“ nepodléhal skepsi.

Sílu nedělního soupeře lodivod Pelhřimova respektuje. „Mají velkou kvalitu, určitě patří k favoritům soutěže. Jedeme k zápasu s pokorou a cílem neprohrát,“ zdůraznil.

Z menšího hřiště strach nemá. „Ve Stáji už jsem hodně dlouho nehrál. Je to specifické prostředí, menší hřiště, navíc dopolední termín. Ale dobře se na to připravíme,“ podotkl Zeman.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 2. KOLO

SOBOTA: Okříšky – Dukovany, Žirovnice – Nové Město B (oba 16.30).

NEDĚLE: Velké Meziříčí B – Nová Ves (10.15), Sapeli Polná – Pelhřimov (10.30), Ledeč nad Sázavou – Náměšť-Vícenice, Slavoj Polná – Kamenice n. L., Chotěboř – Rapotice (vše 16.30).